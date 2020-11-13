Медики призывают руководство страны оставить Степанова на должности министра – Тодуров

Максим Степанов – первый министр здравоохранения, который публично говорит о проблемах и решает их коллегиально, привлекая все медицинское сообщество, заявил директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров.

Борис Тодуров: Впервые министр публично потребовал на нужды медицины 6% из бюджета, как того требуют европейские стандарты Фото: Борис Тодуров Официальная страница / Facebook

Медицинское сообщество Украины обратилось к президенту Украины и к народным депутатам с призывом не допустить увольнения с должности министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом говорится в сообщении директора Института сердца Минздрава Бориса Тодурова на его официальной странице в Facebook.

“Медицинское сообщество Украины обращается к президенту Украины и к народным депутатам с просьбой оставить на должности Максима Степанова и дать ему возможность продолжить работу на благо украинских пациентов”, – говорится в публикации.

Тодуров отметил, что сегодня вокруг должности министра здравоохранения развернулись политические игры, при этом смена руководства Минздрава в условиях критической эпидемической ситуации может серьезно дестабилизировать работу всех медицинских заведений.

“Впервые за последние годы руководство Минздрава повернулось лицом к медицинскому сообществу и чесно признало, что проводимая в последние годы "реформа" является авантюрой и наносит украинской медицине непоправимый вред. Кому-то это не нравится”, – отмечает он.

По словам директора института, за короткий срок своей каденции Степанов сделал конкретные шаги, чтобы исправить ситуацию в медицинской отрасли.

“Впервые министр публично потребовал на нужды медицины 6% из бюджета, как того требуют европейские стандарты. Максим Степанов – первый министр, который публично говорит о проблемах и решает их коллегиально, привлекая все медицинское сообщество”, – добавил Борис Тодуров.

Степанов был назначен министром здравоохранения 30 марта. Предыдущий глава Минздрава Илья Емец пробыл на должности меньше месяца.