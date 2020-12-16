Тодуров: Пока это большой секрет, но мы очень надеемся, что к концу января медики получат первую вакцину от коронавируса

Тодуров: Я буду вакцинироваться первой официальной вакциной, которая появится в Украине Фото: Інститут серця МОЗ України / Facebook

Украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что в Украине вакцинация медработников от коронавируса может начаться в следующем месяце.

Он сообщил, что 14 декабря обсуждал этот вопрос с министром здравоохранения Максимом Степановым.

"Первые вакцины, которые появятся (а они могут появиться уже к концу января), будут направлены медикам в те клиники, которые обслуживают ковидных больных. Пока это большой секрет, но мы очень надеемся, что уже к концу января мы можем получить первую партию", – сказал Тодуров.

Он отметил, что сам планирует вакцинироваться.

"Я буду вакцинироваться первой официальной вакциной, которая появится в Украине. Официальной, зарегистрированной. Я буду в числе первых", – сказал врач.

Он считает, что пандемия коронавируса закончится тогда, когда "наберется критическая масса вакцинированных – хотя бы 60–70% населения".

"Поэтому чем быстрее Украина закупит вакцины какие бы то ни было – китайские, американские, российские – не важно какие, лишь бы они были действенными [тем лучше]. Некоторые, не зная всей кухни, говорят: "Только не российскую!" Но мы же не знаем ее действия, не знаем ее состав, как она работает. Возьмите и сделайте исследование! Возьмите три, четыре, пять вакцин разных стран, проведите исследование, посмотрите на результат и примите для себе решение, какая лучше", – посоветовал Тодуров.

Журналистка возразила, что российская вакцина пока не прошла третью стадию исследования и в ее испытаниях принимало участие "микроскопическое количество людей".

"К сожалению, мы не знаем данных ни по одной вакцине", – ответил кардиохирург.

Интервью с Тодуровым выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине на 16 декабря подтверждено 919 704 случая коронавирусной инфекции, из них 10 622 – за последние сутки. Скончалось 15 744 пациента с COVID-19, выздоровело 535 417.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщили, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.