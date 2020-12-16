ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Тодуров: Пока это большой секрет, но мы очень надеемся, что к концу января медики получат первую вакцину от коронавируса

Украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что на этой неделе обсуждал с министром здравоохранения Максимом Степановым начало вакцинации от коронавируса в Украине.

Тодуров: Я буду вакцинироваться первой официальной вакциной, которая появится в Украине
Тодуров: Я буду вакцинироваться первой официальной вакциной, которая появится в Украине
Фото: Інститут серця МОЗ України / Facebook

Украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что в Украине вакцинация медработников от коронавируса может начаться в следующем месяце.

Он сообщил, что 14 декабря обсуждал этот вопрос с министром здравоохранения Максимом Степановым.

"Первые вакцины, которые появятся (а они могут появиться уже к концу января), будут направлены медикам в те клиники, которые обслуживают ковидных больных. Пока это большой секрет, но мы очень надеемся, что уже к концу января мы можем получить первую партию", – сказал Тодуров.

Он отметил, что сам планирует вакцинироваться.

"Я буду вакцинироваться первой официальной вакциной, которая появится в Украине. Официальной, зарегистрированной. Я буду в числе первых", – сказал врач.

Он считает, что пандемия коронавируса закончится тогда, когда "наберется критическая масса вакцинированных – хотя бы 60–70% населения".

"Поэтому чем быстрее Украина закупит вакцины какие бы то ни было – китайские, американские, российские – не важно какие, лишь бы они были действенными [тем лучше]. Некоторые, не зная всей кухни, говорят: "Только не российскую!" Но мы же не знаем ее действия, не знаем ее состав, как она работает. Возьмите и сделайте исследование! Возьмите три, четыре, пять вакцин разных стран, проведите исследование, посмотрите на результат и примите для себе решение, какая лучше", – посоветовал Тодуров.

Журналистка возразила, что российская вакцина пока не прошла третью стадию исследования и в ее испытаниях принимало участие "микроскопическое количество людей".

"К сожалению, мы не знаем данных ни по одной вакцине", – ответил кардиохирург.

Интервью с Тодуровым выйдет сегодня на YouTube-канале "Алеся Бацман". Трансляция начнется в 18.00

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине на 16 декабря подтверждено 919 704 случая коронавирусной инфекции, из них 10 622 – за последние сутки. Скончалось 15 744 пациента с COVID-19, выздоровело 535 417.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщили, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Теги: вакцинация, Борис Тодуров, Алеся Бацман, медики, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Дальновидный ребенок". Николаев рассказал, какое желание его дочь загадала Деду Морозу
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Уверена, что справлюсь". Седокова заболела накануне 38-летия
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
"Коротко о коммунальных". Булитко из "Дизель Студио" и Библив сняли шутку о платежках
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
  "Вы – черти! Увижу снова – будете уволены!" Круз нецензурно отчитал съемочную группу за нарушение санитарных правил. Аудио
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
"Сначала не узнала", "Пример, как не надо фотографировать", "Бриллиант сверкает". Победительница "Холостяка 10" позировала, лежа на полу
Ризатдинова призналась, что мечтает о семье, и рассказала, собирается ли замуж за футболиста Мельника
Ризатдинова призналась, что мечтает о семье, и рассказала, собирается ли замуж за футболиста Мельника
"У меня никогда не было выбора, я носила вещи старшего брата". Приходько поделилась детскими воспоминаниями
"У меня никогда не было выбора, я носила вещи старшего брата". Приходько поделилась детскими воспоминаниями
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
"Раздвинутые ноги вызывают полный восторг". Джанабаева продемонстрировала еще более откровенную позу
Отец Спирс прокомментировал желание дочери избавиться от его опеки
Отец Спирс прокомментировал желание дочери избавиться от его опеки
  "Мой герой это ты". Скрипка, Tarabarova, Мирошниченко озвучили детскую книгу о СOVID-19. Видео
  "Мой герой – это ты". Скрипка, Tarabarova, Мирошниченко озвучили детскую книгу о СOVID-19. Видео
79-летний канадский дизайнер Найгард задержан по подозрению в сексуальной эксплуатации женщин
79-летний канадский дизайнер Найгард задержан по подозрению в сексуальной эксплуатации женщин
Беременная Василиса Фролова поплавала под водой
Беременная Василиса Фролова поплавала под водой
"Можете не спорить". Каминская назвала следующего победителя "Танцев со звездами"
"Можете не спорить". Каминская назвала следующего победителя "Танцев со звездами"
Сеитаблаев поделился совместным фото с младшей дочерью
Сеитаблаев поделился совместным фото с младшей дочерью
Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету
Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки настучала ему по голове ложками. Видео
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки настучала ему по голове ложками. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Вынула импланты", "Ушли лишние килограммы, и грудь уменьшилась намного", "Милый пуделек". Каменских станцевала перед камерой
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
"Раздвинутые ноги должны радовать одного человека. И вы его знаете, да и мы тоже". Фаны Джанабаевой раскритиковали ее фотосет
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Сын Пугачевой и Галкина исполнил свою любимую украинскую песню
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
Как выглядит сваха жены Медведчука. Опубликованы фото
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
"Мы достигли дна!" Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о "сгнившем Джигарханяне"
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
Пресняков заявил, что является отцом четверых детей
  "Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Он меня столько раз посылал на три буквы!" Ахеджакова расплакалась на похоронах Гафта, назвав его самым красивым мужчиной своего поколения
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
"Эротично массируете и делаете приятно". Клопотенко показал, как приготовить закуску из вешенок к новогоднему столу
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS