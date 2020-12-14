Лапий: Российская вакцина "Спутник ​​V" больше похожа на политический проект. Это как Олимпиада в Сочи с подменой мочи

Поскольку Россия не открыла все данные исследования своей вакцины от коронавируса, нельзя исключать, что "Спутник V" – это политический проект, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

"Информация о любой вакцине, которая сейчас проходит исследования, или о которой заявили правительства, принимается ко вниманию. Это касается и российской вакцины "Спутник V". Каковы основные претензии? "Спутник V" зарегистрировали без проведения третьей фазы клинических исследований. Это вызвало возмущение в мировом экспертном сообществе, потому что так делать нельзя. Когда результаты второй фазы клинических испытаний опубликовали в журнале The Lancet, многие ученых мира высказали обеспокоенность, потому что увидели некорректности, которые могут указывать на фальсификацию данных или на невысокое качество статистического анализа. Есть два ключевых момента, которые Россия так и не обнародовала: данные о статистической достоверности разницы (в третьей фазе сравниваются группы, получившие и не получившие вакцину) и данные о том, как вакцина влияет на тяжесть течения заболевания в случае болезни. Есть только слухи и догадки. Поэтому "Спутник V" больше похож на политический проект. Это как Олимпиада в Сочи с подменой мочи. Так что российскую вакцину от коронавируса можно смело назвать "Сочи-2020", – подчеркнул доктор.

Он обратил внимание, что сейчас в информационном пространстве Украины стало заметно больше информации, дискредитирующей вакцины, которые составляют конкуренцию "Спутник V".

"В Украине увеличилось количество негативных сообщений в отношении РНК-вакцин против коронавируса. Они новые, ранее не использовались, и мы видим уже, сколько страхов и предубеждений перед этими вакцинами появилось. Если взять во внимание, что российская вакцина векторная, то не исключаю, что это может быть элемент определенного влияния. Борьбу между производителями никто не отменял, она может вестись и таким образом. Тут россияне действуют, как всегда, методами гибридной войны", – заметил Лапий.

По его информации, "Спутник V" не участвует в международном механизме поставок COVAX, поэтому попасть в Украину эта вакцина сможет только в случае ее регистрации на территории страны.

"Подпись на регистрационном удостоверением препарата ставит министр здравоохранения. Но он лично не изучает все документы, поданные компанией-производителем. При министерстве есть государственный экспертный центр. Консультативная экспертная группа получает досье препарата, изучает его, оценивает инструкцию, данные исследований и так далее и подает свои выводы министру. Недавно произошла смена руководства экспертного центра. Я надеюсь, что российская вакцина не будет у нас зарегистрирована. Хочется верить, что Государственный экспертный центр будет сохранять свою независимость добросовестность, предоставлять качественную экспертизу материалам и не будет выполнять политические заказы", – отметил собеседник.

Он сообщил, что на данный момент определено три пути, по которым вакцины будут поставляться в Украину.

"Первый – в рамках механизма COVAX. По нему Украина претендует на получение 8 млн доз, которыми можно привить 4 млн человек. Второй механизм – закупка вакцин за счет средств бюджета. На это предусмотрено более 2,6 млрд грн. Техническое задание о предмете закупок уже создано. Там не отдается преимущество какому-то конкретному типу вакцин, но есть пункт о том, чтобы вакцина была зарегистрирована в странах с мощной регистрационной системой – Великобритания. США, Канада, Евросоюз. Вакцины, закупленные за средства бюджета и полученные в расмках COVAX, будут доступны бесплатно, но будет сохраняться приоритетность. Третий путь – когда тот или иной производитель захочет зайти на рынок Украины, зарегистрировать свою продукцию и продавать ее частным медицинским центрам или через аптечную сеть. В таком случае вакцина будет платной для людей", – сообщил доктор.

12 декабря заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины на иммунизацию 4 млн украинцев. Первые 5% доз препарата по COVAX Украина получит в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Начать вакцинацию планируют 1 марта 2021 года, рассказывал и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов.

Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники, заведения по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарные учреждения и учреждения исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.