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Рада приняла госбюджет на 2021 год

Нардепы от оппозиционных партий раскритиковали законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год. Во время голосования в целом за него ни одного голоса не отдали представители фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Голос".

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Рада приняла проект закона о госбюджете во втором чтении и в целом
Рада приняла проект закона о госбюджете во втором чтении и в целом
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект №4000 о госбюджете Украины на 2021 год, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Во втором чтении законопроект поддержали 290 нардепов, в целом с технико-юридическими правками – 289.

Министр финансов Сергей Марченко, представляя законопроект, сказал, что параметры бюджета совпадают с оценками Международного валютного фонда.

Марченко рассказал, что при подготовке проекта бюджета ко второму чтению дефицит госбюджета сократили с 6% до 5,5% – до 246,6 млрд грн. Доходная часть госбюджета – 1,092 трлн грн, сообщил министр. "Это реальные средства, которые государство планирует получить, не повышая налоги и не увеличивая давление на бизнес", – заявил он.

Расходы установлены на уровне 1,347 трлн грн, сообщил министр. По мнению Марченко, суммы "достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей нашего государства".

Нардепы от оппозиционных партий раскритиковали проект. Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк назвал его "космическим".

"Потому что в нем есть "черная дыра" в 240 млрд грн дефицита. Это те деньги, которые мы с вами будем отдавать за счет налогов, невыплаченных пенсий и невыполненных инфраструктурных проектов", – заявил он.

Этот бюджет нельзя назвать бюджетом медицины, образования или поддержки бизнеса, считает он.

"Единственное название, которое подходит к нему, – бюджет возможностей для Офиса президента. Потому что, в отличие от образования, медицины и других вещей, Офис президента не списал с себя ни гривны, хотя и обещал. Очень символично, что у ОПУ поставили карусель – как намек для украинцев, что в следующего году им придется крутиться. Как сейчас – правительству с поиском голосов за этот бюджет", – сказал Железняк.

В то же время Марченко говорил перед этим с трибуны Рады, что дефицит госбюджета будет профинансирован.

"Основаниями для этого являются последние аукционы, макрофинансовая помощь. Накопленные расходы на декабрь является проблемой, но мы с ней справимся, не переживайте", – заявлял он.

Финансирование Офиса президента, по словам министра, между первым и вторым чтением сократили на 273 млн грн.

Во время голосования за законопроект в целом ни одного голоса не отдали представители фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Голос".

225 голосов отдали нардепы от "Слуги народа", 21 – группа "За майбутнє", 20 – группа "Довіра", еще 12 – "Батьківщина" и 11 – внефракционные нардепы.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,35 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.

Вечером 14 декабря профильный комитет поддержал законопроект о государственном бюджете на 2021 год и об изменениях в Бюджетный кодекс. Изменения в Бюджетный кодекс Рада приняла на сегодняшнем заседании 311 голосами.

Теги: Верховная Рада, госбюджет, бюджет, дефицит, доходы, законопроект, Сергей Марченко, Европейская солидарность, Ярослав Железняк
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