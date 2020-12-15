Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс

Изменения в Бюджетный кодекс Украины поддержали 311 нардепов.

Верховная Рада 15 декабря приняла законопроект №4100-д об изменениях в Бюджетный кодекс. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ поддержали 311 нардепов.

Как указано в пояснительной записке, закон предусматривает изменения в Бюджетный кодекс, связанные с необходимостью урегулирования правовых основ функционирования бюджетной системы Украины, межбюджетных отношений, создания ресурсной базы для органов местного самоуправления на новой территориальной основе.

Также закон определяет особенности предоставления госгарантий и управления государственными деривативами. Ко второму чтению профильный комитет поддержал исключение нормы о праве Минфина проводить операции с деривативами сверх определенного госбюджетом объема.

В пояснительной записке говорится, что закон урегулирует бюджетные отношения с учетом административно-территориальной реформы, уменьшит пиковую нагрузку на госбюджет, унормирует вопросы местных заимствований и предоставления местных гарантий в 2021 году и другое.

Спикер парламента Дмитрий Разумков после принятия закона объявил перерыв, чтобы профильный комитет мог сбалансировать проект госбюджета на 2021 год с учетом принятых изменений в Бюджетный кодекс.

В первом чтении проект закона был принят 5 ноября.

Сегодня нардепы планируют рассмотреть законопроект о госбюджете на 2021 год.