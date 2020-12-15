Рада продлила заседание, чтобы рассмотреть проект госбюджета на 2021 год

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что сегодня парламент должен рассмотреть законопроект о госбюджете, законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс и законопроект о смете Верховной Рады.

Разумков: Если не успеем пройти три вопроса, у нас будет немного больше времени Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада приняла постановление, которым продлила заседание 15 декабря до завершения рассмотрения законопроекта о госбюджете на 2021 год. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За" проголосовало 242 нардепа.

Спикер парламента Дмитрий Разумов сказал, что о таком решении он договорился на совещании с главами депутатских фракций и групп. Депутаты хотят рассмотреть сегодня законопроект о госбюджете, законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс и законопроект о смете Верховной Рады.

"Мы работаем в обычном режиме, до 15.00. Но если не успеем пройти эти три вопроса, у нас будет немного больше времени на то, чтобы принять главный финансовый документ нашего государства на следующий год", – сказал Разумков.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. Верховная Рада Украины 5 ноября приняла проект в первом чтении.

В первоначальной версии доходы бюджета были предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн. В утвержденной ко второму чтению редакции доходы были увеличены до 1,092 трлн грн, расходы снижены до 1,328 трлн грн.

Вечером 14 декабря профильный комитет поддержал законопроект о государственном бюджете на 2021 год и об изменениях в Бюджетный кодекс.