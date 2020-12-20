Нидерланды запретили авиарейсы из Великобритании из-за мутации COVID-19

Нидерланды решили остановить авиаперевозки с Великобританией до 1 января. Правительство страны рассматривает ограничения и других видов транспортных сообщений.

Прирост больных COVID-19 в Британии за день составил 27 тыс. Фото: EPA

С 20 декабря Нидерланды запретят на авиаперевозки из Великобритании, поскольку в этой стране обнаружили новый, мутировавший коронавирус. Об этом говорится в заявлении правительства страны от 20 декабря.

Национальный институт общественного здравоохранения и окружающей среды Нидерландов посоветовал уменьшить риск завоза нового штамма вируса, ограничив авиасообщение с Великобританией, рассказали в правительстве.

Такие запрет будет действовать до 1 января. Правительство утверждает, что следит за развитием распространения коронавирусной инфекции. Власти страны рассматривают дополнительные меры по ограничению других видов транспортных сообщений.

"Выезд за границу связан со значительным риском распространения коронавируса. Не путешествуйте без крайней необходимости", – сказано в заявлении.

О новой разновидности коронавируса говорил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в Палате общин во вторник, 15 декабря. Британский телеканал Sky News сообщал о более тысячи заболевших новым вирусом в стране. Он распространяется быстрее, чем существующий штамм коронавируса. Ученые полагают, что эта разновидность коронавируса способствовала "резкому, экспоненциальному росту" зараженных на юго-востоке Англии.

На данный момент мутировавший коронавирус обнаружили в 60 районах Великобритании.

По данным британского правительства на 19 декабря, в стране с начала пандемии выявили более 2 млн заболевших COVID-19. Суточный прирост зараженных к 19 декабря составил 27 тыс. случаев, а за неделю с 13-го по 19 декабря – 173,3 тыс., на 38,1% больше, чем за предыдущую неделю.

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию своих граждан от коронавирусной инфекции COVID-19. Первую дозу препарата получила 90-летняя Маргарет Кинан из города Эннискиллен (Северная Ирландия).