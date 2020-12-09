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Великобритания и Евросоюз достигли соглашения о пограничных проверках и поставках лекарств в Северную Ирландию

Правительство Великобритании заявило о принципиальном согласии с Европейским союзом по пунктам пограничного контроля и поставке лекарств в Северную Ирландию.

Pешение о выходе Британии из ЕС поддержало более половины британцев
Pешение о выходе Британии из ЕС поддержало более половины британцев
Фото: EPA

Великобритания и Европейский союз достигли соглашения о пограничном контроле с Северной Ирландией. Подробности договоренностей стороны не оглашают, но ожидается, что их официально подтвердят в ближайшие дни, сообщило ВВС 8 декабря.

Правительство Британии заявляет о принципиальном согласии по пунктам пограничного контроля и поставке лекарств.

Новые договоренности о пограничном режиме будут действовать независимо от того, смогут ли стороны заключить торговый договор, который должен начать действовать после переходного периода Brexit 31 декабря 2020 года.

Отдельные переговоры по заключению торговой сделки после Brexit все еще продолжаются.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев. 31 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС, переходный период продолжается до конца года.

1 октября Европейский союз обвинил Великобританию в нарушении части соглашения о выходе страны из блока, а именно протокола о границе между Ирландией и Северной Ирландией. 3 октября стороны признали, что не смогли устранить противоречия на переговорах о взаимоотношениях после Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 16 октября заявил, что Евросоюз "отказывался вести серьезные переговоры [о взаимоотношениях после Brexit] на протяжении большей части последних нескольких месяцев". В связи с этим он отметил, что окончательный выход Соединенного Королевства из ЕС может пройти по "жесткому сценарию".

Газета The Guardian писала 6 декабря, что Евросоюз и Великобритания могли согласовать квоты на вылов рыбы в исключительной британской экономической зоне. Этот вопрос был одним из ключевых в переговорах о будущем соглашении о свободной торговле между ЕС и Соединенным Королевством.

Теги: Великобритания, лекарства, переговоры, Ирландия, Европейский союз, торговля, Brexit, соглашение
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