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ЕС и Великобритания, вероятно, согласовали одно из ключевых противоречий в переговорах по Brexit – The Guardian

Газета The Guardian сообщила, что Евросоюз и Великобритания на переговорах согласовали квоты на вылов рыбы в исключительной британской экономической зоне. По данным ITV большого прорыва не произошло.

Скептически к результатам переговоров отнеслись в британском правительстве, сообщили СМИ
Скептически к результатам переговоров отнеслись в британском правительстве, сообщили СМИ
Фото: ЕРА

Евросоюз и Великобритания, возможно, согласовали квоты на вылов рыбы в исключительной британской экономической зоне.

Об этом газета The Guardian написала 6 декабря, ссылаясь на данные собственных источников в Брюсселе после недельных консультаций, которые 4 декабря завершили переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье и его британский визави Дэвид Фрост. 

Этот вопрос был одним из ключевых в переговорах о будущем соглашении о свободной торговле между союзом и Соединенным Королевством, пишет издание. 

Переходный период перед вступлением новых правил, как ожидается, составит от пяти до семи лет. При этом ЕС требует обеспечить равные условия для европейских и британских компаний  в этой зоне. Для этого Великобритании придется привести свое законодательство в соответствие с европейскими нормами, в противном случае ЕС может "ударить пошлинами по британскому экспорту", пишет издание. 

В то же время британские источники газеты заявили, что переговоры могут провалиться в течение 48 часов, если ЕС не пойдет на уступки в этом вопросе. 

Собеседники британского телеканала ITV в правительстве Соединенного Королевства заявили, что "никакого прорыва" в переговорах не было. 

После переговоров Барнье и Фроста премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в котором договорились продолжить консультации. Они выступят с совместным заявлением вечером 7 декабря, отмечает The Guardian

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев. 31 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС, переходный период продолжается до конца года.

1 октября Европейский союз обвинил Великобританию в нарушении части соглашения о выходе страны из блока, а именно протокола о границе между Ирландией и Северной Ирландией. 3 октября стороны признали, что не смогли устранить противоречия на переговорах о взаимоотношениях после Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 16 октября заявил, что Евросоюз "отказывался вести серьезные переговоры [о взаимоотношениях после Brexit] на протяжении большей части последних нескольких месяцев". В связи с этим он отметил, что окончательный выход Соединенного Королевства из ЕС может пройти по "жесткому сценарию".

Теги: Великобритания, Еврокомиссия, Брюссель, переговоры, пошлины, Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Brexit, квоты, Мишель Барнье, соглашение
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