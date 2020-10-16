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Великобритании стоит готовиться к жесткому варианту Brexit, без сделки – Джонсон

Евросоюз в последние месяцы отказывался вести "серьезные переговоры" о взаимоотношениях после Brexit, Великобритания должна быть готова к отношениям с ЕС, основанным на "простых принципах глобальной свободной торговли", заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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Джонсон: Если не произойдет фундаментальных изменений в подходе, мы пойдем по "австралийскому" сценарию
Джонсон: Если не произойдет фундаментальных изменений в подходе, мы пойдем по "австралийскому" сценарию
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 16 октября призвал британцев готовиться к более жесткому варианту выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

В обращении, которое транслировал канал Euronews, он заявил, что ЕС отказался от сделки о свободной торговле, Лондон будет готовиться к Brexit по сценарию без сделки.

Комментируя ход саммита ЕС, который продолжается в Брюсселе, Джонсон сказал, что до 1 января 2021 года, когда заканчивается переходный период, Британия должна быть готова к договоренностям, которые регулируют взаимоотношения Соединенного Королевства и Австралии, – основанным на "простых принципах глобальной свободной торговли".

Джонсон заявил, что Евросоюз "отказывался вести серьезные переговоры [о взаимоотношениях после Brexit] на протяжении большей части последних нескольких месяцев".

"Если не произойдет фундаментальных изменений в подходе, мы пойдем по "австралийскому" сценарию. И мы должны сделать это с большой уверенностью", – сказал он.

В июне 2016 года в Великобритании был проведен референдум о выходе страны из Европейского союза. Это решение поддержало 51,9% британцев.

31 января 2020 года Соединенное Королевство официально вышло из ЕС, переходный период продолжается до конца года.

1 октября Европейский союз обвинил Великобританию в нарушении части соглашения о выходе страны из блока, а именно протокола о границе между Ирландией и Северной Ирландией. 3 октября стороны признали, что не смогли устранить противоречия на переговорах о взаимоотношениях после Brexit.

Теги: Великобритания, Австралия, Брюссель, переговоры, Борис Джонсон, саммит, торговля, Евросоюз, Brexit, сделка, Британия
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