Лондон вводит максимальный уровень ограничений из-за COVID-19

Жесткие карантинные меры введут во всех районах Лондона, поскольку еженедельный показатель заболеваемости в городе составляет 225 на 100 тыс. человек, сообщили в министерстве здравоохранения Великобритании.

Лондон с 16 декабря установит максимальные карантинные ограничения третьего уровня из-за увеличения количества заболевших COVID-19, сказано в решении министерства здравоохранения Великобритании от 14 декабря.

Третий уровень введут во всех 36 районах Лондона и южных частях Эссекса и Хартфордшира (графства, окружающие Лондон), говорится в решении ведомства.

"Без срочных действий эта тенденция продолжится более быстрыми темпами, что приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей в следующие две недели. Еженедельный показатель заболеваемости в Лондоне составляет 225 на 100 тыс. человек, что является самым высоким региональным показателем по стране", – подчеркнули в министерстве.

Глава города Садик Хан в своем заявлении отметил, что такое решение может разочаровать бизнес. Однако он назвал эту меру необходимой, поскольку число больных снова увеличивается, угрожая жизням жителей Лондона.

"Худшим для лондонского бизнеса и нашей экономики будет еще одна полная блокировка в новом году", – заявил он.

Третий уровень предполагает работу всех ресторанов, кафе и баров только в режиме доставки или навынос. Встречи в помещениях запрещаются, на открытом воздухе могут собираться вместе не более шести человек, уточнили в лондонской мэрии.

BBC пишет, что такие ограничения в Великобритании являются самыми высокими, с ними столкнутся около 34 млн человек. Такие меры запрещают проведение спортивных мероприятий на стадионах, работу развлекательных заведений, театров, боулинг-клубов и кинотеатров.

По данным университета Джонса Хопкинса на 15 декабря, в Великобритании зафиксировали 1,87 млн случаев заболевания COVID-19. Умерли в стране от этой болезни 64,5 тыс. больных, а выздоровели более 4 тыс. Суточный прирост зараженных к 14 декабря, согласно данным правительства, составил 20,2 тыс. случаев, а прирост за неделю с 8-го по 14 декабря – 131,7 тыс., на 21,6% больше, чем за предыдущую неделю.