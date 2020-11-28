В Великобритании более чем 1300 человек ошибочно получили положительный тест на COVID-19

Из-за проблем с партией реагентов, которые используются при проведении теста на COVID-19, 1311 жителей Великобритании получили ошибочный положительный тест.

В Великобритании COVID-19 подтвердили у 1,6 млн человек Фото: EPA

Более чем 1300 человек в Великобритании по ошибке получили положительный тест на коронавирус из-за сбоя в системе тестирования и отслеживания. Об этом агентству Reuters рассказали в департаменте здравоохранения и социального обеспечения Великобритании.

Департамент здравоохранения связалась с 1311 людьми, которым ошибочно сообщили, что их тесты были положительными. Ошибка случилась из-за проблем с партией реагентов, которые используются при проведении теста.

Всех, кто проходил тест, попросили провести еще один, а также продолжать находиться на самоизоляции, если у них есть симптомы COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании COVID-19 подтвердили у 1,6 млн человек, из них 57,6 тыс. умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.