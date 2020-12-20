В Украине за сутки COVID-19 заболели более 8 тыс. человек

В Украине за последние сутки выявлено 8 325 инфицированных коронавирусом, среди них 443 ребенка и 306 медработников. Об этом 20 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за последние сутки госпитализировали 3 037 человек, 116 умерли, а 6 626 выздоровели. Всего 19 декабря было проведено 39 941 тестирований на COVID-19 (в частности методом ПЦР – 32 234, методом ИФА – 7 707).
За все время пандемии в Украине заболело 964 448 человека, выздоровело – 581 162, умерло – 16 585. Также было проведено 5,28 млн ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (814), Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.
Ситуация с количеством инфицированных в регионах Украины выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.