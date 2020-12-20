В Украине за сутки COVID-19 заболели более 8 тыс. человек

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело 964 448 человека, выздоровело – 581 162, умерло – 16 585.

В Украине за сутки в больницы с COVID-19 попали 3 037 человек Фото: depositphotos.com

В Украине за последние сутки выявлено 8 325 инфицированных коронавирусом, среди них 443 ребенка и 306 медработников. Об этом 20 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за последние сутки госпитализировали 3 037 человек, 116 умерли, а 6 626 выздоровели. Всего 19 декабря было проведено 39 941 тестирований на COVID-19 (в частности методом ПЦР – 32 234, методом ИФА – 7 707).

За все время пандемии в Украине заболело 964 448 человека, выздоровело – 581 162, умерло – 16 585. Также было проведено 5,28 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (814), Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

Ситуация с количеством инфицированных в регионах Украины выглядит так:

Киев – 100 450;

Винницкая область – 20 956;

Волынская область – 30 457;

Днепропетровская область – 52 557;

Донецкая область – 32 255;

Житомирская область – 36 401;

Закарпатская область – 27 098;

Запорожская область – 47 219;

Ивано–Франковская область – 41 938;

Киевская область – 53 007;

Кировоградская область – 7785;

Луганская область – 8759;

Львовская область – 56 763;

Николаевская область – 26 631;

Одесская область – 63 938;

Полтавская область – 31 577;

Ровенская область – 38 536;

Сумская область – 37 994;

Тернопольская область – 32 392;

Харьковская область – 65 312;

Херсонская область – 15 653;

Хмельницкая область – 36 755;

Черкасская область – 34 731;

Черновицкая область – 38152;

Черниговская область – 27 132.