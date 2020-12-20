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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки COVID-19 заболели более 8 тыс. человек

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболело 964 448 человека, выздоровело – 581 162, умерло – 16 585.

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В Украине за сутки в больницы с COVID-19 попали 3 037 человек
В Украине за сутки в больницы с COVID-19 попали 3 037 человек
Фото: depositphotos.com

В Украине за последние сутки выявлено 8 325 инфицированных коронавирусом, среди них 443 ребенка и 306 медработников. Об этом 20 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за последние сутки госпитализировали 3 037 человек, 116 умерли, а 6 626 выздоровели. Всего 19 декабря было проведено 39 941 тестирований на COVID-19 (в частности методом ПЦР – 32 234, методом ИФА – 7 707).

За все время пандемии в Украине заболело 964 448 человека, выздоровело – 581 162, умерло – 16 585.  Также было проведено 5,28 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (814), Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

Ситуация с количеством инфицированных в регионах Украины выглядит так:

  • Киев – 100 450;
  • Винницкая область – 20 956;
  • Волынская область – 30 457;
  • Днепропетровская область – 52 557;
  • Донецкая область – 32 255;
  • Житомирская область – 36 401;
  • Закарпатская область – 27 098;
  • Запорожская область – 47 219;
  • Ивано–Франковская область – 41 938;
  • Киевская область – 53 007;
  • Кировоградская область – 7785;
  • Луганская область – 8759;
  • Львовская область – 56 763;
  • Николаевская область – 26 631;
  • Одесская область – 63 938;
  • Полтавская область – 31 577;
  • Ровенская область – 38 536;
  • Сумская область – 37 994;
  • Тернопольская область – 32 392;
  • Харьковская область – 65 312;
  • Херсонская область – 15 653;
  • Хмельницкая область – 36 755;
  • Черкасская область – 34 731;
  • Черновицкая область – 38152;
  • Черниговская область – 27 132.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/842809292928734

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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