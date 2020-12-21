Саудовская Аравия первая в мире закрыла границы из-за мутировавшего коронавируса

Саудовская Аравия закроет международное сообщение на неделю на фоне распространения нового вида коронавируса. Въезд в страну запретят через сухопутные переходы и морские порты, рассказали в министерстве внутренних дел королевства.

Возвращающиеся в Саудовскую Аравию должны уйти на самоизоляцию на две недели Фото: EPA

Саудовская Аравия в воскресенье, 20 декабря, первой в мире объявила о приостановке международного сообщения из-за мутировавшего штамма коронавируса. Об этом сообщает новостной портал Almnatiq 20 декабря со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел королевства.

До тех пор, пока не прояснится информация о природе этого вируса и в целях обеспечения безопасности населения, Саудовская Аравия приостанавливает международное сообщение на неделю. На такой же срок закроют въезд в страну через сухопутные переходы и морские порты.

Рейсы, которые уже прибыли в королевство из-за рубежа, смогут покинуть страну. Запрет международного сообщения могут продлить еще на неделю, предупредили в министерстве. Поставки товаров из стран, где не обнаружили мутировавший коронавирус, не остановят, добавили в ведомстве.

Возвращающиеся в королевство из других стран обязаны уйти на самоизоляцию на две недели, сделать ПЦР-тест и повторить его через пять дней. Те, кто прибыл в страну в последние три месяца, должны пройти тестирование на антитела к коронавирусу.

О выявлении нового типа коронавируса сообщал министр здравоохранения Великобритании страны Мэтт Хэнкок в Палате общин во вторник, 15 декабря. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны. Из-за этого типа коронавируса темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса может быть на 70% заразнее, чем первоначальный. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о быстрой скорости распространения нового типа коронавируса. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности.

После Британии заражения новым мутировавшим коронавирусом подтвердили в Нидерландах, Австралии, Дании и Италии. Совет Евросоюза 21 декабря анонсировал совещание антикризисного механизма в связи с распространением новой разновидности коронавируса.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, в Саудовской Аравии по состоянию на 21 февраля выявили более 361 тыс. случаев заражения. Умерло от COVID-19 6,1 тыс. заболевших, а около 352 тыс. выздоровели.