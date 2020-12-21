ГОРДОН
 
 
МИР

Более 10 стран заявили о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за мутировавшего коронавируса

Из-за распространения новой разновидности коронавируса на периоды от 24 часов до более чем двух недель авиасообщение с Великобританией решили прекратить Канада, Турция, Германия, Австрия, Италия, Бельгия и другие страны.

Авиасообщение с Великобританией решили приостановить более 10 государств
Авиасообщение с Великобританией решили приостановить более 10 государств
Фото: ЕРА (архив)

С тех пор, как министр здравоохранения Великобритании страны Мэтт Хэнкок сообщил о распространении в Соединенном Королевстве мутировавшего штамма коронавируса, ряд государств решили приостановить авиасообщение со страной. 

С полуночи 21 декабря по местному времени вступил в силу 72-часовый запрет на пассажирские авиаперелеты между Канадой и Великобританией, сообщил канал CBC. Аналогичный запрет с сегодняшнего дня начал действовать в Германии, срок его действия – до 31 декабря, отмечет ZDF

Как сообщил ВВС, ограничения на полеты ввели также Италия (до 6 января), Ирландия и Франция (с полуночи 21 декабря на 48 часов), Бельгия (с полуночи 21 декабря на 24 часа).

Нидерланды ввели запрет 20 декабря, он будет действовать до 1 января, сказано на сайте правительства страны. 

О решении приостановить авиасообщение объявило также правительство Австрии, пишет Kronen Zeitung

Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в Twitter, что Турция из-за распространения мутировавшего коронавируса приостанавливает все полеты из Великобритании, Дании, Нидерландов, ЮАР. 

В Иране, как сообщило агентство IRNA, с воскресенья действует двухнедельный запрет на полеты. Ограничения также вводят Кувейт, Сальвадор, Болгария и Швейцария, пишет The Guardian

Израиль запретил въезд в страну из Великобритании, Дании и ЮАР. Туристов не будут пускать в Израиль, а граждане страны, прибывающие из этих стран, должны будут пройти двухнедельный карантин, пишет Times of Israel.

Саудовская Аравия из-за распространения инфекции закрыла границы и приостанавливает международное сообщение на неделю.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Хэнкок сообщил о выявлении в Великобритании нового штамма коронавируса 15 декабря. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны. Из-за этого типа коронавируса темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса может быть на 70% заразнее, чем первоначальный. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности.

После Британии заражение новым мутировавшим коронавирусом подтвердили в Нидерландах, Австралии, Дании и Италии. Совет Евросоюза 21 декабря анонсировал совещание антикризисного механизма в связи с распространением новой разновидности коронавируса. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Турция, Израиль, Франция, Великобритания, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Бельгия, ЮАР, Сальвадор, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Британия, авиасообщение, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беременная Василиса Фролова заразилась коронавирусом
Беременная Василиса Фролова заразилась коронавирусом
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
25-летняя Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Авербуха. Видео
25-летняя Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Авербуха. Видео
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
  "Все делала сама этими ручками". Ани Лорак рассказала, как пережила карантин
  "Все делала сама этими ручками". Ани Лорак рассказала, как пережила карантин
"Я стал счастливее!". Отвергнутый Мишиной Тригубенко высказался о проекте "Холостячка"
"Я стал счастливее!". Отвергнутый Мишиной Тригубенко высказался о проекте "Холостячка"
27-летняя Гранде стала невестой агента по недвижимости
27-летняя Гранде стала невестой агента по недвижимости
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Невероятные ноги", "Бомбическая". Дзюдоистка Белодед показала фигуру в купальнике
"Невероятные ноги", "Бомбическая". Дзюдоистка Белодед показала фигуру в купальнике
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
  "Мечтать не вредно". Monatik вместе с ЮНИСЕФ объявил социальную новогоднюю акцию в помощь молодежи
  "Мечтать не вредно". Monatik вместе с ЮНИСЕФ объявил социальную новогоднюю акцию в помощь молодежи
Бекхэм отравилась ртутью из-за новой диеты
Бекхэм отравилась ртутью из-за новой диеты
Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер
Топ-100 богатейших звезд мира по версии Forbes возглавила Дженнер
На территории Дворца "Украина" ДТЭК открыла праздничный "Городок зимних развлечений"
На территории Дворца "Украина" ДТЭК открыла праздничный "Городок зимних развлечений"
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
"Дышат о любви". Дан Балан презентовал дуэтную песню со своей экс-подопечной из "Голоса країни 10". Аудио
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
"Подросток на фото", "Похудел", "20 лет, больше и не дашь". Галкин шокировал изменениями во внешности
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
"В душе я дерзкая пацанка". Полякова в новом образе украсила обложку украинского журнала
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
Победители шоу "Танцы со звездами" Димопулос и Леонов выставили свой кубок на благотворительный аукцион
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
Григорьев-Аполлонов переболел COVID-19 и бросил курить
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Бедная девочка". Фото лежащей на снегу голой Кроуфорд удивило поклонников
"Готовится легче, чем выговаривается". Кулинарный эксперт Клопотенко рассказал, как приготовить нокерльн
"Готовится легче, чем выговаривается". Кулинарный эксперт Клопотенко рассказал, как приготовить нокерльн
  Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS