Более 10 стран заявили о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за мутировавшего коронавируса

Из-за распространения новой разновидности коронавируса на периоды от 24 часов до более чем двух недель авиасообщение с Великобританией решили прекратить Канада, Турция, Германия, Австрия, Италия, Бельгия и другие страны.

С тех пор, как министр здравоохранения Великобритании страны Мэтт Хэнкок сообщил о распространении в Соединенном Королевстве мутировавшего штамма коронавируса, ряд государств решили приостановить авиасообщение со страной.

С полуночи 21 декабря по местному времени вступил в силу 72-часовый запрет на пассажирские авиаперелеты между Канадой и Великобританией, сообщил канал CBC. Аналогичный запрет с сегодняшнего дня начал действовать в Германии, срок его действия – до 31 декабря, отмечет ZDF.

Как сообщил ВВС, ограничения на полеты ввели также Италия (до 6 января), Ирландия и Франция (с полуночи 21 декабря на 48 часов), Бельгия (с полуночи 21 декабря на 24 часа).

Нидерланды ввели запрет 20 декабря, он будет действовать до 1 января, сказано на сайте правительства страны.

О решении приостановить авиасообщение объявило также правительство Австрии, пишет Kronen Zeitung

Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в Twitter, что Турция из-за распространения мутировавшего коронавируса приостанавливает все полеты из Великобритании, Дании, Нидерландов, ЮАР.

В Иране, как сообщило агентство IRNA, с воскресенья действует двухнедельный запрет на полеты. Ограничения также вводят Кувейт, Сальвадор, Болгария и Швейцария, пишет The Guardian.

Израиль запретил въезд в страну из Великобритании, Дании и ЮАР. Туристов не будут пускать в Израиль, а граждане страны, прибывающие из этих стран, должны будут пройти двухнедельный карантин, пишет Times of Israel.

Саудовская Аравия из-за распространения инфекции закрыла границы и приостанавливает международное сообщение на неделю.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Хэнкок сообщил о выявлении в Великобритании нового штамма коронавируса 15 декабря. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны. Из-за этого типа коронавируса темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса может быть на 70% заразнее, чем первоначальный. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности.

После Британии заражение новым мутировавшим коронавирусом подтвердили в Нидерландах, Австралии, Дании и Италии. Совет Евросоюза 21 декабря анонсировал совещание антикризисного механизма в связи с распространением новой разновидности коронавируса.