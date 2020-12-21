Вакцина от COVID-19 эффективна против нового штамма коронавируса – минздрав Германии

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, вакцина от коронавирусной инфекции производства компаний Pfizer и BioNTech столь же эффективна против мутировавшего штамма коронавируса, как и против циркулирующего сейчас SARS-CoV-2.

Шпан говорит, что вакцина Pfizer и BioNTech будет эффективна и от нового штамма коронавируса Фото: ЕРА

Вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech, будет эффективна против нового штамма коронавируса. Такое мнение в эфире ZDF 20 декабря высказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, на английском его цитирует The Guardian.

Он отметил, что, по имеющейся информации, новый вирус не оказывает влияния на вакцину и ее эффективность.

Вакцина, по словам министра, остается "столь же эффективной".

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) уже одобрена для использования рядом стран, том числе Великобританией, Канадой, США, Швецией и Байхрейном.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

О выявлении нового типа коронавируса сообщал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок 15 декабря. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны. Из-за этого типа коронавируса темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса может быть на 70% заразнее, чем первоначальный SARS-CoV-2. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о быстрой скорости распространения нового типа коронавируса. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности.

После Британии заражения новым мутировавшим коронавирусом подтвердили в Нидерландах, Австралии, Дании и Италии. Совет Евросоюза 21 декабря анонсировал совещание антикризисного механизма в связи с распространением новой разновидности коронавируса.