В мире установлен новый рекорд суточного прироста больных COVID-19 – данные ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, 20 декабря в мире подтвердили более 800 тыс. новых инфицирований коронавирусом.

По данным ВОЗ, в мире подтверждено более 75 млн случаев COVID-19 Фото: ЕРА

20 декабря в мире установлен новый рекорд суточного прироста больных коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В этот день было выявлено более 808 тыс. новых инфицированных. Предыдущий рекорд суточного прироста больных COVID-19 был установлен 18 декабря, тогда было подтверждено 731 тыс. случаев.

Всего с начала пандемии, по информации ВОЗ, было инфицировано более 75 млн человек. В тройку стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 по-прежнему входят США (17,3 млн), Индия (10 млн) и Бразилия (7,1 млн).

Скончались 20 декабря 10 312 инфицированных коронавирусом, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. Сутками ранее был установлен рекорд – 13 342 смерти.

Скриншот: covid19.who.int

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Украина – на 17-м месте в мире. По данным Минздрава на 21 декабря, в стране подтвердили 970 993 случая коронавирусной инфекции, из них 6545 – за последние сутки. С начала эпидемии в Украине умерло 16 665 пациентов с COVID-19, выздоровело 586 268 человек.