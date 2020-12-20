Apple из-за пандемии COVID-19 закрыла около 100 магазинов

Apple временно закрыла часть магазинов в США, Бразилии, Мексике и Великобритании. Представители компании сообщили, что это связано с распространением коронавирусной инфекции.

В середине марта Apple закрыла сеть своих магазинов по всему миру, в конце весны они возобновили работу Фото: EPA

Apple закрыла все розничные магазины в штате Калифорния (США), часть магазинов в других штатах, а также – по два в Мексике и Бразилии. Об этом 19 декабря сообщило издание The Verge.

Компания планирует закрыть 16 магазинов в Великобритании. На прошлой неделе, по информации сайта, закрылись розничные точки продаж гаджетов Apple в Германии и Нидерландах. В общей сложности речь идет почти о 100 магазинах.

Представители Apple в комментарии Bloomberg отметили, что это связано с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции на конкретных территориях и в странах.

В начале февраля компания Apple закрыла все свои фирменные магазины на территории материкового Китая из-за вспышки коронавирусной инфекции, а в середине марта было принято решение закрыть и все остальные заведения по всему миру.

В апреле The Wall Street Journal сообщал, что из-за пандемии Apple пришлось как минимум на месяц отложить начало массового производства новых моделей iPhone.

18 мая глава розничной сети Apple Дейдра О'Брайен объявила, что компания работает над открытием магазинов по всему миру.

На 20 декабря коронавирусную инфекцию в мире подтвердили у 76,4 млн человек, из которых 1,69 млн умерли, а более 43 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает эпидемическую ситуацию.