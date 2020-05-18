Apple возобновляет работу магазинов, закрытых из-за пандемии COVID-19

Глава розничной сети Apple Дейдра О'Брайен сообщила, что уже открылись более 100 магазинов.

В начале февраля Apple закрыла все свои магазины в Китае, а в середине марта – по всему миру Фото: depositphotos.com

Глава розничной сети Apple Дейдра О'Брайен объявила, что компания работает над открытием магазинов по всему миру. Об этом 18 мая пишет Applesfera.

По словам О'Брайен, уже открыто более 100 магазинов Apple. Вместе с тем возобновившие работу заведения должны будут соблюдать меры безопасности.

В частности, в магазинах будут контролировать соблюдение установленной дистанции между посетителями. Также все поверхности там будут дезинфицироваться несколько раз в день. Посетители будут обязаны в помещении носить маски, а если таковых у них нет, то заведение их предоставит.

Кроме того, у всех покупателей будут проверять температуру тела и наблюдать за другими симптомами, которые могут быть вызваны COVID-19. Если такие симптомы будут обнаружены, то сотрудники Apple Store отдельно переговорят с посетителем, чтоб убедиться, не заражен ли он.

В начале февраля компания Apple закрыла все свои фирменные магазины на территории материкового Китая из-за вспышки коронавирусной инфекции, а в середине марта было принято решение закрыть и все остальные заведения по всему миру.

В апреле The Wall Street Journal сообщал, что из-за пандемии Apple пришлось как минимум на месяц отложить начало массового производства новых моделей iPhone.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 18 мая в мире коронавирусом заразились 4,71 млн человек, умерли 315,2 тыс., выздоровели около 1,73 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.