Apple представила четыре новых iPhone: характеристики и цена

Цены на новые модели iPhone разнятся от $699 до $1099.

Компания Apple 13 октября представила четыре новых iPhone – iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Презентация проходила онлайн на YouTube-канале Apple.

Диагональ экрана iPhone 12 составила 6,1 дюйма. В нем, как и в iPhone 11, используется две камеры: 12-мегапиксельная широкоугольная и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная. Ночной режим теперь работает в том числе на сверхширокоугольной и фронтальной камерах. Эта модель будет поддерживать 5G. IPhone 12 выйдет в черном, белом, синем, красном и зеленом цветах. Цена в минимальной комплектации составит $799.

iPhone 12 mini – самый компактный из представленных моделей, у него 5,4-дюймовый дисплей. В остальном он идентичен iPhone 12. Его цена – $699.

iPhone 12 Pro будет с диагональю 6,1 дюйма. У этой модели три 12-мегапиксельных камеры – широкоугольная, сверхширокоугольная и 52-миллиметровая телефотокамера. Он выйдет в черном, белом, золотом и синем цветах. Его цена – $999.

Диагональ iPhone 12 Pro Max составит 6,7 дюйма. Как и у Pro-версии, смартфон получит три 12-мегапиксельные камеры, однако с более удлиненным телефотокамерой – 65 мм. Цветовая гамма та же, что и у Pro-версии. Цена – $1099.