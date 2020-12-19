В Швейцарии одобрили вакцину от Pfizer

По данным оценки Швейцарского агентства терапевтических продуктов, защита вследствие вакцинации через семь дней после второй вакцинации превышает 90%.

Swissmedic пришло к выводу, что вакцина от Pfizer и BioNTech безопасна Фото: EPA

Швейцарское агентство терапевтических продуктов (Swissmedic) одобрило для использования первую вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 в стране от производителей американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба агенства.

"Swissmedic одобрило вакцину Pfizer и BioNTech. По данным оценки Швейцарского агентства терапевтических продуктов, защита вследствие вакцинации через семь дней после второй вакцинации превышает 90%", – говорится в сообщении.

После тщательного изучения доступной информации Swissmedic пришло к выводу, что вакцина от Pfizer и BioNTech безопасна, а ее преимущества перевешивают риски от использования. Это первая вакцина против COVID-19, которую одобрили в рамках обычной процедуры, отметили в агентстве.

В агентстве рассказали, что вакцинировать можно людей в возрасте от 16 лет и старше. Для оптимальной иммунной защиты рекомендуют сделать две прививки с интервалом не менее чем в 21 день. Защитный эффект возникает через семь дней после второй прививки.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) была одобрена для экстренного использования в США 11 декабря. Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. Вакцина производства компании Moderna была одобрена 18 декабря.

США занимают первое место в мире по распространению коронавирусной инфекции. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 19 декабря в Швейцарии выявлено почти 367,1 тыс. случаев COVID-19, умерло 7993 человека.