Степанов заявил, что в Украине намерены "существенно" увеличить количество тестирований на коронавирус

В Украине некоторые лаборатории загружены исследованиями на COVID-19 менее чем на 50%, поэтому число тестирований будут увеличивать, отметил глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки в Украине сделали 22 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине увеличится количество тестирований на коронавирус. Об этом на брифинге 21 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, в лабораториях Минздрава на сегодняшний день остался только 391 неисследованный образец из числа приоритетных.

Это говорит о том, что количество людей, которые обращаются сейчас, уменьшается, именно поэтому мы и увеличиваем количество тестирований. Потому что мощности наших лабораторий, наших лабораторных центров, значительно увеличились, и сейчас некоторые загружены буквально на 50%. Именно поэтому мы хотим и увеличить существенно это количество", – сказал глава Минздрава.

По данным Степанова, озвученным 21 декабря в Facebook, за последние сутки в стране сделано 22 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус, с начала эпидемии – 5,3 млн.

В Украине по состоянию на 21 декабря подтвердили 970 993 случая коронавирусной инфекции, из них 6545 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 16 665 пациентов с COVID-19, выздоровело – 586 268.