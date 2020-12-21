Врач рассказала, как иммуноглобулин поможет в лечении от COVID-19

Использовать иммуноглобулин в лечении COVID-19 можно на любом этапе. Он способен бороться с любым вирусом, даже неизвестным, уверена руководитель Института иммунологии, аллергологии и реабилитации Вера Казмирчук.

Коронавирусная инфекция может развиваться стремительно, но остановить ее реально, если в первые два дня пациенту ввести антитела, в частности иммуноглобулин. Об этом в интервью газете "Факты" 20 декабря рассказала руководитель Института иммунологии, аллергологии и реабилитации Вера Казмирчук.

Этим препаратом более 50 лет лечат различные вирусные заболевания, он безопасен и эффективен, утверждает специалист.

"Чтобы получить иммуноглобулин, для одной партии препарата берут кровь тысячи доноров, обрабатывают ее специальным образом и получают набор антител против различных вирусов, в том числе коронавирусов. Потому что этот класс вирусов для человека не новый. С ним мы ежегодно сталкивались в период, когда люди болеют респираторными заболеваниями. Кроме того, есть у иммуноглобулина способность сражаться с любым вирусом, даже неизвестным. Ему это удается", – рассказала иммунолог.

Иммуноглобулин вводят внутримышечно во второй половине дня. Длительность курса зависит от состояния пациента и может быть от двух до пяти дней. Дозу рассчитывают в зависимости от веса человека, пояснила Казмирчук.

Профилактическое применение иммуноглобулина может защитить врачей от заражения COVID-19 и облегчить течение болезни. Использовать его в лечении COVID-19 можно на любом этапе, объяснила врач.

"Я с коллегами вела около 150 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 […] Ни один из пациентов, которым применялось лечение иммуноглобулином, не погиб, а стационар понадобился единицам. Хотя среди заразившихся были люди, страдающие хроническими заболеваниями сердца и легких, бронхиальной астмой, аутоиммунными и онкозаболеваниями", – добавила специалист.