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ПОЛИТИКА

Зеленский о поставке вакцины "Спутник V": Все очень просто. Украина будет спасать своих людей

Умирающему от COVID-19 трудно будет объяснить, почему Украина не покупает российскую вакцину "Спутник V", если Америка и Европа ее не дают, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в России до прохождения третьей фазы клинических испытаний
Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в России до прохождения третьей фазы клинических испытаний
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не входит в список стран, которые получат первыми вакцины от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью The New York Times 16 декабря. Стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента Украины.

В сложившейся ситуации Украина должна быть акробатом в политике, чтобы умудриться каким-то образом попасть в приоритетные страны.

"Любой закон, который блокирует экспорт вакцин, я как президент не могу поддерживать просто потому, что это еще один шаг к тому, что мы можем быть в конце очереди по вакцинации, а значит, больше украинцев погибнет. Я не могу поддерживать любое подобное законодательство любой страны, даже если это наш стратегический партнер, независимо ни от чего", – пояснил он.

Зеленский считает, что именно США и Великобритания сегодня могли бы повлиять на приоритет Украины в списке стран Европы, которые получат вакцину.

Украинскому обществу, по его словам, будет трудно объяснить, почему власти не хотят брать российскую вакцину "Спутник V", если Америка и Европа не дают ее.

"Любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет 100-процентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем. Украина прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину", – заявил президент.

На вопрос, готова ли Украина брать "Спутник V", если она окажется безопасной, Зеленский ответил так: "Все очень просто. Украина будет спасать своих людей, Украина будет бороться за то, чтобы наши партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена, – Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Это то, что подтверждено. Мы понимаем, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе и даже в Российской Федерации, насколько мне известно, поэтому здесь вопрос прежде всего в качестве вакцины".

По данным Bloomberg, Украина зарезервировала поставки вакцины от коронавируса для 2,1 млн человек.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, ведутся переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, говорил он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, что одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Теги: Россия, США, вакцинация, очередь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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