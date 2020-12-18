Украина зарезервировала вакцину против коронавируса для 2,1 млн населения – данные Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, Украина зарезервировала вакцину для 5% населения. Агентство не указало, учитывают ли эти данные поставки в рамках международного механизма COVAX.

Украина зарезервировала поставки вакцины от коронавируса для 2,1 млн человек. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, которое отслеживает ситуацию с закупкой вакцин в мире.

Согласно информации агентства, по состоянию на 18 декабря страны зарезервировали 8,19 млрд доз вакцин. Этого, как пишет Bloomberg, могло бы хватить на вакцинацию более половины населения мира, если бы распределение было равномерным. Но более богатые страны зарезервировали большее число доз, а некоторым государствам, возможно, придется подождать до 2022 года или позже, чтобы вакцина стала доступной.

Bloomberg сообщает, что Украина зарезервировала вакцину для 2,1 млн человек (5% населения). Кроме Украины, вакцину для 5% населения зарезервировали еще более 90 стран. Агентство не указывает, учитывает ли опубликованная им статистика поставки вакцин в рамках глобального механизма COVAX.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.

В Украине по состоянию на 18 декабря зафиксирован 944 381 случай коронавирусной инфекции, из них 12 630 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 16 256 пациентов с COVID-19, выздоровело 561 222 человека.