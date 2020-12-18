В Украине снова выросли показатели выявления COVID-19 за сутки

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за последние сутки в стране выздоровевших от COVID-19 было больше, чем новых подтвержденных инфицированных.

Число инфицированных коронавирусом в Украине превысило отметку в 944 тыс. Фото: ЕРА

В Украине за последние сутки выявлено 12 630 инфицированных коронавирусом. Об этом 18 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Это почти на 600 случаев больше, чем сутками ранее.

"12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы 2904 человека, летальных случаев – 260, выздоровело 12 866 человек", – написал министр.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 944 381 случай инфицирования коронавирусом, скончались 16 256 пациентов с COVID-19, выздоровело 561 222 человека.

За последние сутки больше всего случаев коронавирусной инфекции выявили в Киеве (1658) и Запорожской области (1022).

Ситуация с количеством инфицированных в регионах Украины выглядит так:

Киев – 98 330;

Винницкая область – 20 578;

Волынская область – 29 817;

Днепропетровская область – 51 401;

Донецкая область – 31 449;

Житомирская область – 35 662;

Закарпатская область – 26 855;

Запорожская область – 45 715;

Ивано-Франковская область – 41 644;

Киевская область – 51 588;

Кировоградская область – 7621;

Луганская область – 8533;

Львовская область – 55 860;

Николаевская область – 25 826;

Одесская область – 61963;

Полтавская область – 31 097;

Ровенская область – 37 840;

Сумская область – 37 157;

Тернопольская область – 32 089;

Харьковская область – 64 237;

Херсонская область – 15 151;

Хмельницкая область – 36 027;

Черкасская область – 33 837;

Черновицкая область – 37 695;

Черниговская область – 26 409.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.