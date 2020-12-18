В Украине снова выросли показатели выявления COVID-19 за сутки

В Украине за последние сутки выявлено 12 630 инфицированных коронавирусом. Об этом 18 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Это почти на 600 случаев больше, чем сутками ранее.
"12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы 2904 человека, летальных случаев – 260, выздоровело 12 866 человек", – написал министр.
С начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 944 381 случай инфицирования коронавирусом, скончались 16 256 пациентов с COVID-19, выздоровело 561 222 человека.
За последние сутки больше всего случаев коронавирусной инфекции выявили в Киеве (1658) и Запорожской области (1022).
Ситуация с количеством инфицированных в регионах Украины выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.