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ОБЩЕСТВО

В Украине снова выросли показатели выявления COVID-19 за сутки

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, за последние сутки в стране выздоровевших от COVID-19 было больше, чем новых подтвержденных инфицированных.

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Число инфицированных коронавирусом в Украине превысило отметку в 944 тыс.
Число инфицированных коронавирусом в Украине превысило отметку в 944 тыс.
Фото: ЕРА

В Украине за последние сутки выявлено 12 630 инфицированных коронавирусом. Об этом 18 декабря проинформировал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Это почти на 600 случаев больше, чем сутками ранее.

"12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 декабря 2020 года. В частности, заболели 620 детей и 552 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализированы 2904 человека, летальных случаев  260, выздоровело 12 866 человек", – написал министр.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 944 381 случай инфицирования коронавирусом, скончались 16 256 пациентов с COVID-19, выздоровело 561 222 человека.

За последние сутки больше всего случаев коронавирусной инфекции выявили в Киеве (1658) и Запорожской области (1022).

Ситуация с количеством инфицированных в регионах Украины выглядит так:

  • Киев – 98 330;
  • Винницкая область – 20 578;
  • Волынская область – 29 817;
  • Днепропетровская область – 51 401;
  • Донецкая область – 31 449;
  • Житомирская область – 35 662;
  • Закарпатская область – 26 855;
  • Запорожская область – 45 715;
  • Ивано-Франковская область – 41 644;
  • Киевская область – 51 588;
  • Кировоградская область – 7621;
  • Луганская область – 8533;
  • Львовская область – 55 860;
  • Николаевская область – 25 826;
  • Одесская область – 61963;
  • Полтавская область – 31 097;
  • Ровенская область – 37 840;
  • Сумская область – 37 157;
  • Тернопольская область – 32 089;
  • Харьковская область – 64 237;
  • Херсонская область – 15 151;
  • Хмельницкая область – 36 027;
  • Черкасская область – 33 837;
  • Черновицкая область – 37 695;
  • Черниговская область – 26 409.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/841599306383066

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Киев, эпидемия, Запорожская область, инфекция, Максим Степанов, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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