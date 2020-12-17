Введение в Украине усиленного карантина с 8 января поддерживает 56% украинцев – опрос

52% опрошенных считают, что карантинные меры, которые вводятся в Украине с 8 января, помогут уменьшить распространение коронавируса, сообщила Социологическая группа "Рейтинг".

56% украинцев поддерживают введение усиленных карантинных мер с 8 января 2021 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 17 декабря.

41% респондентов не поддерживает усиление карантина, 3% затруднились с ответом.

52% опрошенных считают, что меры, которые вводятся с 8 января, помогут уменьшить распространение коронавируса, 45% думают, что не помогут, 3% затруднились с ответом.

Закрытие в рамках жесткого карантина спортзалов и кинотеатров поддерживают 73% респондентов, 23% не поддерживают; заведений общественного питания – 72% поддерживают, 25% не поддерживают; школ – 54% поддерживают, 43% не поддерживают; детских садов – 48% поддерживают, 47% – не поддерживают; продовольственных рынков – 31% поддерживают, 67% не поддерживают; междугородного общественного транспорта – 23% поддерживают, 75% не поддерживают; общественного транспорта – 18% поддерживают, 80% не поддерживают.

Опрос проводился с 12-го по 14 декабря по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Методом CATI (телефонные интервью с применением компьютера) было опрошено 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования - не более 2%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине зарегистрирован 931 751 случай инфицирования коронавирусом, умерло 15 996 пациентов с COVID-19, выздоровело 548 356 человек.

9 декабря Кабинет Министров Украины продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года. С 19 декабря будут действовать новые карантинные ограничения. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул".