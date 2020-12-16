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Лидер "SaveФОП": Мы будем проводить акцию до решения озвученных нами вопросов или до силового разгона правоохранителями

Протестующие на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели не желают расходиться и собираются проводить акцию до тех пор, пока Верховная Рада не выполнит их требования, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" лидер инициативы "SaveФОП" Сергей Доротич.

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Доротич: Наши планы продолжать борьбу
Доротич: Наши планы – продолжать борьбу
Фото: Сергій Доротич / Facebook

Физические лица предприниматели будут продолжать акцию протеста, пока Верховная Рада не удовлетворит их требования. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил лидер инициативы "SaveФОП" Сергей Доротич.

"Сейчас на Майдане около 200 человек – это мои коллеги предприниматели. Люди постоянно подходят. Мы простояли на Майдане сутки, а перед этим сутки возле Верховной Рады и будем продолжать свою акцию до тех пор, пока не решится наш вопрос. Мы требуем, чтобы парламент принял законопроекты, которые давно находятся у него на рассмотрении. Хотя эти законопроекты даже прошли комитеты, их упорно не желают ставить на голосование, – это проекты 3853-1, 3853-2, 3993. Нам надо добиться их принятия. И мы просто так не уйдем. Сегодня мои колеги физлица-предприниматели вместе со мной отстаивают за свое право на труд. Наши требования неизменны – это сохранение предпринимательства и отказ от выборочного закрытия бизнеса на карантин. В то время как государственные институции продолжают работать и получать заработную плату, мы, как предприниматели, не получаем доход. Поэтому наши планы – продолжать борьбу. Мы будем проводить акцию или до решения озвученных нами вопросов, или до силового разгона правоохранителями", – сказал Доротич. 

Участники инициативы "SaveФОП" начали протестовать утром 15 декабря под Верховной Радой. Они требуют отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года. В ходе столкновений в первый день митинга пострадали около 40 правоохранителей, сообщали в полиции. 

16 декабря противостояние продолжилось. Предприниматели привезли дополнительные палатки, генератор и листы пенопласта, чтобы на них сидеть. Полицейские сорвали несколько палаток и забрали пенопласт. Это спровоцировало небольшую стычку, в результате которой никто не пострадал.

Кабинет Министров Украины 9 декабря продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". Закроют все учреждения образования, кроме детских садов; кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, фитнес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, отелей, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист
Теги: Верховная Рада, Украина, Кабинет Министров, протесты, Майдан, бизнес, митинг, доходы, карантин, законопроект, кассовые аппараты, полицейский, борьба
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