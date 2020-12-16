Гетманцев: Верховная Рада отложила для всех введение кассовых аппаратов на один год. Это и так сверхкомпромисс

В Верховной Раде хотят создать рабочую группу с представителями организаций, защищающих интересы физических лиц – предпринимателей (ФЛП) и разработать критерии для отделения малого бизнеса от среднего и большого. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я поддерживаю идею полной фискализации, в том числе крупного бизнеса, который прячется под ФЛП. Это моя последовательная позиция. 1 декабря Верховная Рада отложила для всех фискализацию на один год. Это и так сверхкомпромисс. Я за него не голосовал, но доверяюсь конституционному большинству парламента. Однако эта уже политическая организация (потому что они выдвигают политические требования) не удовлетворена и таким решением. Свои требования они расширили за счет отмены локдауна. Они протестуют, демонстрируя свое несогласие. Они имеют право выражать свое мнение в рамках закона. Это демократический процесс. За его соблюдением следит полиция. Я не тот человек в стране, который может принять решение о компромиссах с этой политической акцией. Есть Кабмин, Офис президента, фракции Верховной Рады. Наверное, надо с ними вести переговоры. Не знаю, почему у протестующих претензии именно ко мне. В той конфигурации, которая на сегодня сложилась, от меня лично ничего не зависит", – отметил Гетманцев.

Он сообщил, что диалог власти и физлиц-предпринимателей может продолжиться в следующем году.

"Моя личная позиция такова: я не считаю обоснованным удовлетворение требований этой организации – они хотят полной отмены фискализации. Я считаю, мы должны создать рабочую группу с представителями всех организаций, представляющих интересы ФЛП, их достаточно много, и на протяжении первого квартала разработать законопроект, который бы учитывал позицию всех сторон и был в каких-то вопросах компромиссным. Возможно, необходимо разработать критерии, позволяющие отделить средний и большой бизнес от малого. Мы пытались это сделать. Это оказалось очень сложно. Но не исключено, что мы что-то упустили и, когда нам подскажут, все же найдем оптимальное решение. Я в это верю и думаю, что с января мы этим займемся", – сказал нардеп.

Участники инициативы "SaveФОП" начали протестовать утром 15 декабря под Верховной Радой. Они требуют отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года. В ходе столкновений пострадали около 40 правоохранителей, сообщали в полиции.

Позднее протестующие снова установили палатки. Несколько десятков человек провели ночь на Майдане и продолжают акцию.

Кабинет Министров Украины 9 декабря продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". Закроют все учреждения образования, кроме детских садов; кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, фитнес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, отелей, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.