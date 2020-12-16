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ДЕНЬГИ

Минэкономики назвало день, когда украинцам начнут выплачивать 8 тыс. гривен

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко сообщил, что единоразовую помощь в размере 8 тыс. грн начнут платить с 21 декабря. Кто успеет обратиться до этой даты, получит деньги в этом году, а кто после – уже в новом 2021-м.

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Более 100 тыс. предпринимателей успели подать заявки на получение 8 тыс. грн
Более 100 тыс. предпринимателей успели подать заявки на получение 8 тыс. грн
Фото: depositphotos.com

Единоразовую финансовую помощь в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников из-за потери прибыли и работы во время усиленного карантина начнут платить 21 декабря, сообщили в Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 16 декабря.

Чтобы получить деньги в этом году, нужно зарегистрироваться до этой даты, уточнил глава министерства Игорь Петрашко.

"Хочу призвать всех подаваться на программы максимально быстро. Что касается 8 тысяч гривен – подача документов до 31 декабря, есть время. Нужно зарегистрироваться, выплаты начнутся с 21 числа. Кто обратится до 21-го, получит деньги до конца года. Кто после – уже в новом году", – сказал министр.

14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. За первые 10 часов работы услугой воспользовалось более 5 тыс. человек.

Минцифры днем 14 декабря сообщило, что портал "Дія" посетило рекордное количество пользователей, поэтому возникли сбои в работе. Подать заявление можно до 31 декабря. На утро 16 декабря более 100 тыс. предпринимателей подали заявки на получение 8 тыс. грн. 

Выплаты ФЛП и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября. По расчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Выплата 8 тыс. грн предусмотрена не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляла менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. Чтобы получить эти деньги, наемный рабочий не может работать по совместительству или быть ФЛП.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции.

Кабинет Министров Украины 9 декабря решил продлить национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с помощью январских ограничений планируют снизить количество новых заражений вдвое.

Теги: помощь, карантин, деньги, предприниматели, выплаты, Минэкономики, Игорь Петрашко
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