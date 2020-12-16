Заявки на получение 8 тыс. грн через "Дію" подали более 100 тыс. предпринимателей – Минцифры

Почти 134 тыс. человек подали заявки на выплаты по состоянию на 16 декабря, более 100 тыс. из них – через мобильное приложение "Дія", сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По состоянию на утро 16 декабря более 100 тыс. украинских физлиц-предпринимателей подали заявки на получение помощи в 8 тыс. грн во время усиленного карантина. Об этом в Telegram сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Через мобильное приложение "Дія" заявки подали 108 545 ФЛП, через портал – 25 329 предпринимателей.

"Всего на 7.00 – 133 874 успешных заявок. Без очередей, справок, чисто авторизация и пару кликов. Мне кажется, это лучшая подобная услуга в мире", – заявил Федоров.

14 декабря портал "Дія" начал принимать заявки на получение единоразовой финансовой помощи в размере 8 тыс. грн для физлиц-предпринимателей и наемных работников, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. За первые 10 часов работы услугой воспользовалось более 5 тыс. человек.

Минцифры днем 14 декабря сообщило, что портал "Дія" посетило рекордное количество пользователей, поэтому возникли сбои в работе. Подать заявление можно до 31 декабря.

Выплаты физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина, анонсировал президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября. По расчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Выплата единоразовой материальной помощи предусмотрена в размере 8 тыс. грн не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляла менее 30 тыс. грн за третий квартал текущего года. Чтобы получить эту помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству или быть ФЛП.

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции.