Гетманцев о повышении тарифов на электроэнергию для населения: Государство не должно дотировать богатых

В Украине действительно есть люди, которым не под силу платить рыночную цену за электроэнергию, и они должны получать субсидии, заявил нардеп от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Состоятельные потребители электроэнергии в Украине должны платить за нее рыночную цену, а малообеспеченным государство должно помогать субсидиями, заявил в интервью изданию "Сегодня" нардеп от "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, комментируя логику повышения тарифов для населения.

"Когда мы говорим об изменении цены на электроэнергию для населения, мы имеем в виду прежде всего первые 100 киловатт электроэнергии, которые мы сейчас получаем по 90 копеек. Скажите, почему государство должно льготировать тех, кто хорошо зарабатывает? Зачем давать льготы обеспеченным людям? – пояснил Гетманцев. – В то же время есть люди, которым действительно нужно помочь. Это можно сделать через механизм субсидий. Субсидия выдается конкретному человеку, которому нужно помогать. А депутату помогать не нужно".

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн. Глава Минэнерго Юрий Бойко 26 ноября заявил о вынужденном пересмотре подходов к формированию тарифов для населения в ближайшее время.