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Цены на электроэнергию для бизнеса в Украине в два раза ниже, чем в Европе – Eurostat

При сравнении с сопредельными странами ЕС стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине оказалась ниже, чем в Словакии – в 2,2 раза, в Польше – в 1,8 раза, Румынии – 1,7 раза, Венгрии – в 1,7 раза, пишет портал ExPro после анализа данных статистической службы Евросоюза.

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Среднее значение цены по 27 странам ЕС для бизнеса первом полугодии составило 0,153 &euro;/кВт-ч или 4,38 грн, что в 2,14 раза больше, чем в Украине
Среднее значение цены по 27 странам ЕС для бизнеса первом полугодии составило 0,153 €/кВт-ч  или 4,38 грн, что в 2,14 раза больше, чем в Украине
Фото: depositphotos.com

Цены на электроэнергию в Украине для бизнеса за первое полугодие 2020 года были в 2,1 раза ниже, чем в странах Европейского союза, а для населения – в 4,5 раза меньше. Об этом сообщает украинское агентство ExPro со ссылкой на данные статистической службы ЕС Eurostat.

По данным Eurostat, в первом полугодии конечная цена на электроэнергию для небытовых потребителей в Украине составила 0,071 €/кВт-ч или 2,04 грн по курсу НБУ. В то же время среднее значение цены по 27 странам ЕС в данный период составило 0,153 €/кВт-ч или 4,38 грн, что в 2,14 раза больше, чем в Украине.

При сравнении с сопредельными странами ЕС стоимость электроэнергии для бизнеса в Украине оказалась ниже, чем в Словакии – в 2,2 раза, в Польше – в 1,8 раза, Румынии – 1,7 раза, Венгрии – в 1,7 раза.

По данным европейской статистической службы, стоимость электроэнергии для населения в Украине в первом полугодии 2020 составила 0,047 €/кВт-ч или 1,33 грн по курсу НБУ, что в 4,56 раза меньше среднего показателя стоимости электроэнергии для населения в ЕС – 0,213 €/кВт-ч или 6,08 грн.

Последний раз цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, отмечает ExPro.

Теги: Украина, Румыния, Польша, Словакия, Венгрия, цены, электроэнергия, Евросоюз
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