СМИ выяснили, что стало причиной скачков на рынке электроэнергии

Причиной нестабильной ситуации на рынке электроэнергии являются манипуляции трейдеров, которые стали возможны после совмещения рыночного ценообразования с ручным регулированием, пишет "РБК-Украина".

С 1 декабря в Украине регулятор повысил тариф на передачу электроэнергии на 30% Фото: depositphotos.com

Причиной скачков и провалов на рынке электроэнергии является административное вмешательство, следует из статьи "Схемная" прибыль: как трейдеры злоупотребляют недостатками рынка электроэнергии", опубликованной "РБК-Украина" 17 ноября.

"Когда свободное рыночное ценообразование совместили с жестким ручным регулированием, отдельные игроки рынка, применяя определенные "схемы", смогли получать сверхприбыли за перепродажу электроэнергии в различных сегментах рынка. При этом государственные компании оказались на грани банкротства", – написали журналисты, проанализировав ситуацию на рынке.

Они считают, что одной из причин нестабильной ситуации на рынке являются и "схемы", которые использую трейдеры.

"Финансовый коллапс стал результатом полумеры и непрофессиональных решений при внедрении новой модели рынка электроэнергии и в дальнейшем – регулировании", – говорится в статье.

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн/МВт-час до 312,76 грн/МВт-час, сообщала пресс-служба "Укрэнерго" 4 ноября.