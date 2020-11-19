"Зеленые" инвесторы готовы к радикальным действиям в случае игнорирования Кабмином их проблем – юрист

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику и принятым для его исполнения законом, государство обязалось погасить до конца текущего года 40% задолженности перед ними за поставленную электроэнергию, напомнил партнер юридической компании Everlegal Андрей Оленюк.

Андрей Оленюк: Инвесторы рассчитывают, что правительство погасит 40% исторических долгов до конца 2020 года и 60% – к концу следующего Фото: landlord.ua

Инвесторы в "зеленую" энергетику готовы защищать свои права в судах и прибегать к радикальным действиям, если правительство не выполнит обязательств по погашению долгов. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" партнер юридической компании Everlegal Андрей Оленюк.

Он напомнил, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику и принятым для его исполнения законом, государство обязалось погасить до конца текущего года 40% задолженности перед ними за поставленную электроэнергию.

"Инвесторы рассчитывают на то, что правительство выполнит свои обязательства, погасит 40% исторических долгов до конца 2020 года и 60% – к концу следующего года", – сказал Оленюк.

Если правительство этого не сделает, по его словам, инвесторы готовы подавать судебные иски против "Гарантированного покупателя" и государства Украина за нарушение им законодательно определенных обязательств.

"Если правительство не выполняет своего обязательства гасить долги, есть два варианта. Первый вариант – иск в Украине против "ГарПока" со всеми возможными негативными последствиями для системы платежей в целом на этом секторе возобновляемой энергетики. И второй – против Украины, против правительства Украины. Потому что нарушено законодательное обязательство правительства, которое оно само и дало", – рассказал Оленюк.

Он не исключил, что некоторые инвесторы могут прибегнуть к более радикальным действиям.

"Наиболее радикальные – это продать существующие проекты в Украине агрессивным хедж-фондам за рубежом, которые очень умело судятся с любыми правительствами по всей планете и зарабатывают на этом деньги", – пояснил юрист.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

В документе оговорено снижение "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 15% и для ветровых – на 7,5% уже с августа 2020 года. За это правительство обещало 100% выплату тарифа и погашение до конца 2021 года всей суммы долга – 22,4 млрд грн. 40% от этой суммы "Гарантированный покупатель" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% производимой "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% долга по "зеленой" электроэнергии, за 20 дней октября – всего 7%. При этом сдвигов по оплате накопленного до 1 августа долга нет.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.