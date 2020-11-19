ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Зеленые" инвесторы готовы к радикальным действиям в случае игнорирования Кабмином их проблем – юрист

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику и принятым для его исполнения законом, государство обязалось погасить до конца текущего года 40% задолженности перед ними за поставленную электроэнергию, напомнил партнер юридической компании Everlegal Андрей Оленюк.

Андрей Оленюк: Инвесторы рассчитывают, что правительство погасит 40% исторических долгов до конца 2020 года и 60% к концу следующего
Андрей Оленюк: Инвесторы рассчитывают, что правительство погасит 40% исторических долгов до конца 2020 года и 60% – к концу следующего
Фото: landlord.ua

Инвесторы в "зеленую" энергетику готовы защищать свои права в судах и прибегать к радикальным действиям, если правительство не выполнит обязательств по погашению долгов. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" партнер юридической компании Everlegal Андрей Оленюк.

Он напомнил, что в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику и принятым для его исполнения законом, государство обязалось погасить до конца текущего года 40% задолженности перед ними за поставленную электроэнергию.

"Инвесторы рассчитывают на то, что правительство выполнит свои обязательства, погасит 40% исторических долгов до конца 2020 года и 60% – к концу следующего года", – сказал Оленюк.

Если правительство этого не сделает, по его словам, инвесторы готовы подавать судебные иски против "Гарантированного покупателя" и государства Украина за нарушение им законодательно определенных обязательств.

"Если правительство не выполняет своего обязательства гасить долги, есть два варианта. Первый вариант – иск в Украине против "ГарПока" со всеми возможными негативными последствиями для системы платежей в целом на этом секторе возобновляемой энергетики. И второй – против Украины, против правительства Украины. Потому что нарушено законодательное обязательство правительства, которое оно само и дало", – рассказал Оленюк.

Он не исключил, что некоторые инвесторы могут прибегнуть к более радикальным действиям.

"Наиболее радикальные – это продать существующие проекты в Украине агрессивным хедж-фондам за рубежом, которые очень умело судятся с любыми правительствами по всей планете и зарабатывают на этом деньги", – пояснил юрист.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

В документе оговорено снижение "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 15% и для ветровых – на 7,5% уже с августа 2020 года. За это правительство обещало 100% выплату тарифа и погашение до конца 2021 года всей суммы долга – 22,4 млрд грн. 40% от этой суммы "Гарантированный покупатель" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% производимой "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% долга по "зеленой" электроэнергии, за 20 дней октября – всего 7%. При этом сдвигов по оплате накопленного до 1 августа долга нет.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Теги: инвестиции, энергетика, правительство, тарифы, электроэнергия, юрист, ущерб, выплаты, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фреймут призвала женщин не терять лицо во время карантина
Фреймут призвала женщин не терять лицо во время карантина
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
Остапчук: Бывшая жена не дает возможности спокойно общаться с детьми. Доходит до абсурдных вещей
Остапчук: Бывшая жена не дает возможности спокойно общаться с детьми. Доходит до абсурдных вещей
Экс-супруг утонувшей актрисы Риверы намерен судиться с властями округа, где произошла трагедия
Экс-супруг утонувшей актрисы Риверы намерен судиться с властями округа, где произошла трагедия
"Это мама или лошадь?". Собчак задала сыну вопрос о себе
"Это мама или лошадь?". Собчак задала сыну вопрос о себе
Разин: Шатунов теперь не имеет никакого права на произведения группы "Ласковый май"
Разин: Шатунов теперь не имеет никакого права на произведения группы "Ласковый май"
51-летняя Лопес засветила голую грудь
51-летняя Лопес засветила голую грудь
  МакКонахи назвал условия, при которых мог бы уйти в политику и стать губернатором
  МакКонахи назвал условия, при которых мог бы уйти в политику и стать губернатором
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
"Так сильно изменился", "Молодой, на Гарри Поттера похож", "Атмосферное фото". Галкин показал снимок с Виктюком
"Так сильно изменился", "Молодой, на Гарри Поттера похож", "Атмосферное фото". Галкин показал снимок с Виктюком
"Зацвел". Готье обнародовал откровенное фото
"Зацвел". Готье обнародовал откровенное фото
Решетник: Жене нравится, когда ее окружают мужчины. А девочка остается в мечтах
Решетник: Жене нравится, когда ее окружают мужчины. А девочка остается в мечтах
Дочь нардепа от ОПЗЖ Бойко показала первенца. Фото
Дочь нардепа от ОПЗЖ Бойко показала первенца. Фото
Названы новые правила проведения "Евровидения 2021"
Названы новые правила проведения "Евровидения 2021"
Тина Кароль поделилась снимками мужчины своей мечты
Тина Кароль поделилась снимками мужчины своей мечты
  Michelle Andrade записала гимн чемпионата Европы по художественной гимнастике. Видео
  Michelle Andrade записала гимн чемпионата Европы по художественной гимнастике. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS