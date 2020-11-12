ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

50% иностранных инвесторов разочарованы властью Украины из-за долгового кризиса в "зеленой" энергетике – Ассоциация солнечной энергетики

Первые результаты инвестиционного кризиса в сфере возобновляемой энергетики Украины теперь отразились и на инвестиционной привлекательности в других сферах экономики, считают в Ассоциации солнечной энергетики.

48% иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается и только 9% видят улучшения
48% иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается и только 9% видят улучшения
Фото: depositphotos.com

Почти 50% иностранных инвесторов разочарованы ситуацией с ухудшением инвестиционного климата в Украине, который наблюдается в секторе возобновляемой энергетики, где власть Украины не выполняет свои обещания по погашению долгов за уже произведенную "зеленую" электроэнергию. Об этом пишет в Facebook Ассоциация солнечной энергетики Украины, комментируя опрос иностранных инвесторов, проведенный по инициативе Европейской бизнес-ассоциации, Центра экономической стратегии и инвесткомпании Dragon Capital.

Первые результаты инвестиционного кризиса в сфере ВИЭ теперь отразились и на инвестиционной привлекательности в других сферах экономики Украины, считают в ассоциации.

"Досадно констатировать, но деструктивный эффект для инвестиционного имиджа Украины от "кидания" инвесторов ВИЭ, о котором сообщество отраслевых ассоциаций возобновляемых источников энергии предупреждало еще летом, сегодня уже становится реальностью", – подчеркивает АСЭУ.

В организации уточнили, что по данным опроса, 48% иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается и только 9% видят улучшения.

"Даже закон об инвестиционных нянях не помог", – добавили в ассоциации.

https://www.facebook.com/aseuofficial/posts/432811534780120

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

В документе оговорено снижение "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 15% и для ветровых – на 7,5% уже с августа 2020 года. За это правительство обещало 100% выплату тарифа и погашение до конца 2021 года всей суммы долга – 22,4 млрд грн. 40% от этой суммы "Гарантированный покупатель" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% производимой "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% долга по "зеленой" электроэнергии, за 20 дней октября – всего 7%. При этом сдвигов по оплате накопленного до 1 августа долга нет.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Теги: инвестиции, энергетика, электроэнергия, Dragon Capital, зеленая энергетика, энергия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Шоптенко предположила, почему не стала судьей "Танцев со звездами"
  Шоптенко предположила, почему не стала судьей "Танцев со звездами"
Горбунов показал "ми-ми-ми" с Осадчей
Горбунов показал "ми-ми-ми" с Осадчей
Остапчук рассказал, зачем злит дворовых собак
Остапчук рассказал, зачем злит дворовых собак
Асмус заявила, что в ее жизни наступает самое неприятное время
Асмус заявила, что в ее жизни наступает самое неприятное время
Больше не лысый. В сети обнародовали фото Кошевого с отросшими волосами
Больше не лысый. В сети обнародовали фото Кошевого с отросшими волосами
"Космос". Дочь Добкина – певица ADMood выпустила новый сингл. Аудио
"Космос". Дочь Добкина – певица ADMood выпустила новый сингл. Аудио
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
Кудрявцева развеселила соцсети ироничной фразой
Кудрявцева развеселила соцсети ироничной фразой
"У меня теперь есть море. Собственное!" Чигляев рассказал, как сбылась его детская мечта
"У меня теперь есть море. Собственное!" Чигляев рассказал, как сбылась его детская мечта
"Милостивый правитель и крымский хан". Джамала рассказала, как выбирала имена для сыновей
"Милостивый правитель и крымский хан". Джамала рассказала, как выбирала имена для сыновей
"Нет сил". 68-летняя Донцова рассказала о последствиях COVID-19
"Нет сил". 68-летняя Донцова рассказала о последствиях COVID-19
"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска
"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска
"Ох, горячая подружка, что творишь!". Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье
"Ох, горячая подружка, что творишь!". Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье
Спирс рассказала о результатах теста на коронавирус
Спирс рассказала о результатах теста на коронавирус
Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына
Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына
Беременная Ратаковски засветила темные соски
Беременная Ратаковски засветила темные соски
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS