50% иностранных инвесторов разочарованы властью Украины из-за долгового кризиса в "зеленой" энергетике – Ассоциация солнечной энергетики

Первые результаты инвестиционного кризиса в сфере возобновляемой энергетики Украины теперь отразились и на инвестиционной привлекательности в других сферах экономики, считают в Ассоциации солнечной энергетики.

Почти 50% иностранных инвесторов разочарованы ситуацией с ухудшением инвестиционного климата в Украине, который наблюдается в секторе возобновляемой энергетики, где власть Украины не выполняет свои обещания по погашению долгов за уже произведенную "зеленую" электроэнергию. Об этом пишет в Facebook Ассоциация солнечной энергетики Украины, комментируя опрос иностранных инвесторов, проведенный по инициативе Европейской бизнес-ассоциации, Центра экономической стратегии и инвесткомпании Dragon Capital.

Первые результаты инвестиционного кризиса в сфере ВИЭ теперь отразились и на инвестиционной привлекательности в других сферах экономики Украины, считают в ассоциации.

"Досадно констатировать, но деструктивный эффект для инвестиционного имиджа Украины от "кидания" инвесторов ВИЭ, о котором сообщество отраслевых ассоциаций возобновляемых источников энергии предупреждало еще летом, сегодня уже становится реальностью", – подчеркивает АСЭУ.

В организации уточнили, что по данным опроса, 48% иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается и только 9% видят улучшения.

"Даже закон об инвестиционных нянях не помог", – добавили в ассоциации.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

В документе оговорено снижение "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 15% и для ветровых – на 7,5% уже с августа 2020 года. За это правительство обещало 100% выплату тарифа и погашение до конца 2021 года всей суммы долга – 22,4 млрд грн. 40% от этой суммы "Гарантированный покупатель" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% производимой "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% долга по "зеленой" электроэнергии, за 20 дней октября – всего 7%. При этом сдвигов по оплате накопленного до 1 августа долга нет.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.