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Жалобы "зеленых" инвесторов из-за долгов Украины привели к международным арбитражам – Ассоциация возобновляемой энергетики

Отрасль возобновляемой энергетики за прошлый год заплатила больше налогов, чем другие виды генерации в Украине, однако именно ее власти решили уничтожить, заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

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Игорь Тынный: Мы гордились всегда, что в течение 11 лет существования отрасли возобновляемой энергетики в Украине мы не брали ни копейки из государственного бюджета, зато платили миллиарды налогов
Игорь Тынный: Мы гордились всегда, что в течение 11 лет существования отрасли возобновляемой энергетики в Украине мы не брали ни копейки из государственного бюджета, зато платили миллиарды налогов
Фото: oilpoint.com.ua

Из-за задолженности за "зеленую" электроэнергию и нежелания государства решать проблемы в секторе возобновляемой энергетики инвесторы начали подавать иски против Украины уже и в международные арбитражи, заявил в эфире канала "Украина 24" соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

По его словам, инвесторы, развивающие возобновляемую энергетику в Украине, начали обращаться для защиты своих прав не только в украинские суды, но и в международный арбитраж. Он отметил, что сегодня производителям "зеленой" электроэнергии задолжали десятки миллиардов гривен и ситуация с погашением долга не улучшается даже несмотря на то, что инвесторы согласились на снижение "зеленого" тарифа.

"С приходом нового президента, нового парламента, нового Кабинета Министров нашу отрасль начали душить. На данный момент все наперекосяк. После 18 лет стабильности тотальные неоплаты, все в долгах на грани банкротства, и действительно, мы начали массово подавать иски в украинские суды, а некоторые компании и в международные", – сообщил Тынный.

Он напомнил, что отрасль ВИЭ за прошлый год заплатила больше налогов, чем другие виды генерации, однако именно ее власти решили уничтожить.

"Мы гордились всегда, что в течение 11 лет существования отрасли возобновляемой энергетики в Украине мы не брали ни копейки из государственного бюджета, зато платили миллиарды налогов. В прошлом году, пиковом по производству, мы заплатили налогов на 19 млрд грн, не взяв из государственного бюджета ни копейки", – сказал Тынный.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

В документе оговорено снижение "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 15% и для ветровых – на 7,5% уже с августа 2020 года. За это правительство обещало 100% выплату тарифа и погашение до конца 2021 года всей суммы долга – 22,4 млрд грн. 40% от этой суммы "Гарантированный покупатель" должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го. Закон предусматривает, что 20% производимой "зеленой" электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% долга по "зеленой" электроэнергии, за 20 дней октября – всего 7%. При этом сдвигов по оплате накопленного до 1 августа долга нет.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

29 октября инвесторы снова написали премьеру. Они напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов, из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП "НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

Теги: энергетика, тарифы, электроэнергия, банкротство, суды, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика, Игорь Тынный
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