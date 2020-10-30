Представители Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за кризиса в "зеленой" энергетике

Жесткое обращение с инвесторами в сектор возобновляемых источников энергии будет сигналом для инвесторов в другие сферы экономики, заявили представители дипломатических миссий.

Задолженность Украины по выплатам за электроэнергию из возобновляемых источников за первые семь месяцев 2020 года составляла 22,4 млрд грн Фото: depositphotos.com

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Об этом они заявили 29 октября в ходе дискуссии Energy Freedom, которая посвящена вопросу долгов и дальнейших инвестиций в сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Украине. Трансляцию вел "Клуб энергетики" на своей странице в Facebook.

"Мы видим, что Украина считает прямые иностранные инвестиции очень важными. В то же время мы видим плохое отношение к инвестициям в ВИЭ. Действия правительства можно интерпретировать как высказывание "мы будем уважать контракты, которые мы подписали, когда это удобно для нас, но когда это не удобно для нас, мы не будем". Это имеет огромные последствия", – сказал советник по вопросам торговли, торгового представительства Канады Адам Барболе.

По его словам, жесткое обращение с инвесторами в ВИЭ будет сигналом для инвесторов в другие сектора экономики.

"Когда инвестор смотрит на новую страну как на новую инвестицию, он не ограничивается конкретным сектором, он смотрит на общий инвестиционный климат, и его беспокоит очень четкий сигнал, который правительство посылает в отношении возобновляемых источников энергии всему инвестиционному сообществу", – сказал Барболе.

Атташе по вопросам энергетики посольства Литвы в Украине Лаура Пусинскайте сообщила о глубокой обеспокоенности ситуацией в секторе ВИЭ Украины, поскольку существующие инвесторы чувствуют себя обманутыми, а новые остановили все операции по вложениям.

"Будет печально, если правительство Украины продолжит невыполнение взятых на себя обязательств, а в таком случае наверняка будет много судебных исков в арбитражах. "Зеленые" инвесторы будут активными распространителями негативных взглядов на инвестиционный климат Украины среди иностранцев. Это негативно повлияет на будущие инвестиции не только в "зеленую" энергию, но и во все другие области", – сказала Пусинскайте.

Заместитель главы миссии посольства Норвегии в Украине Александра Вацко сообщила, что инвесторов беспокоит текущее состояние дел в "зеленой" энергетике Украины и то, что они видят невыполнение "зеленого" меморандума Кабмином.

"Инвесторы смотрят на предсказуемость, а предсказуемости в Украине нет. Норвежские инвесторы вложили около 20% всех прямых инвестиций в Украину в 2019 году, и в следующем году этого точно не будет. Мы надеемся, что Украина вернет доверие инвесторов, потому что мы видим, что этого не хватает", – заявила Вацко.

Задолженность Украины по выплатам за электроэнергию из возобновляемых источников за первые семь месяцев 2020 года составляла 22,4 млрд грн. С сентября оплату снова задерживали, уровень задолженности составил – 60,5%, за 20 дней октября – 7,6%. Об этом писала "Энергореформа" со ссылкой на данные "гарантированного покупателя".

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.