ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Государственные чиновники перешли к вражеской агрессии против "зеленой" энергетики – заявление инвесторов

Отраслевые ассоциации инвесторов в возобновляемые источники энергии написали письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в ответ на обвинения со стороны председателя Госналоговой службы.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Государственные чиновники перешли к вражеской агрессии против "зеленой" энергетики – заявление инвесторов / ГОРДОН

Фото: depositphotos.com

Украинская власть перешла к преследованию и враждебной агрессии в адрес инвесторов в "зеленую" энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Об этом говорится в обращении отраслевых ассоциаций инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в ответ на обвинения со стороны председателя Госналоговой службы в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, производящими "зеленую" электроэнергию.

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что  производители электроэнергии из энергии солнца избегают уплаты налога на прибыль, благодаря, в частности, применению ускоренной амортизации оборудования и курсовым убыткам.

"У вас большой тариф? – Большой. Вы проинвестировали? – Вопросов нет. Но где налог на прибыль? "Забыли" через ускоренную амортизацию, институты совместного инвестирования и строительства", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

28 октября в ответ на эти слова профильные ассоциации опубликовали свое обращение.

"Вместо организованных действий правительства, направленных на стабилизацию ситуации и имплементацию положений закона Украины №810-IX и меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине, заключенного 10 июня 2020 между органами государственной власти и отраслевыми ассоциациями, мы сталкиваемся с враждебными заявлениями высших должностных лиц в адрес нашего сектора", – отмечается в обращении.

Авторы напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

Кроме того, подписанты обратили внимание, что инвестиции в большинство проектов "зеленой" энергетики окупятся только после 2025 года. Таким образом, утверждение председателя ГНС относительно того, что производители электроэнергии из ВИЭ уже полностью вернули свои инвестиции, не соответствует действительности.

"Большинство установленных мощностей по производству электрической энергии из ВИЭ в Украине было построено в период с 2018-го по 2020 годы. Принимая во внимание то, что в среднем срок окупаемости проектов ВИЭ составляет пять – семь лет, большинство инвесторов вернут свои вложения только после 2025 года, а если учесть сокращение размера "зеленого" тарифа, то период окупаемости может значительно увеличиться", – отмечается в обращении.

В ассоциациях ВИЭ расценили заявления председателя ГНС как преследование инвесторов в развитие "зеленой" генерации и призвали главу правительства вмешаться в ситуацию.

"Считаем, что такие заявления и любые потенциальные действия против инвесторов и производителей электрической энергии из ВИЭ, как украинских, так и международных, следует трактовать как преследование отрасли, которая, к слову, входит в топ-три секторов украинской экономики по показателю привлечения прямых иностранных инвестиций", – отмечается в обращении.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 43%, за 10 дней октября – 6,8%. 

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

Теги: энергетика, электроэнергия, зеленая энергетика, Алексей Любченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
Экс-солистка "ВИА Гры" Винницкая: Мы пока шли через толпу, нас все облапали. Кто за попу, кто за сисю, кто куда успел дотянуться
Экс-солистка "ВИА Гры" Винницкая: Мы пока шли через толпу, нас все облапали. Кто за попу, кто за сисю, кто куда успел дотянуться
Хопкинс в честь праздника сыграл для своего кота на фортепиано. Видео
Хопкинс в честь праздника сыграл для своего кота на фортепиано. Видео
Жена Бабкина не исключает, что старший сын переболел COVID-19 еще в марте
Жена Бабкина не исключает, что старший сын переболел COVID-19 еще в марте
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Фреймут: Нет больше той агрессивной Фреймут, которая ходила по ресторанам и портила людям жизнь
Фреймут: Нет больше той агрессивной Фреймут, которая ходила по ресторанам и портила людям жизнь
Издевались и просили взять автографы. Дочь Горовой рассказала, как сверстники набивались в друзья, узнав, кто ее родители
Издевались и просили взять автографы. Дочь Горовой рассказала, как сверстники набивались в друзья, узнав, кто ее родители
Хилтон снялась топлес в стиле Хэллоуин
Хилтон снялась топлес в стиле Хэллоуин
Джессика Паркер обнародовала детские фото сына
Джессика Паркер обнародовала детские фото сына
"Трэшачок позади". Асмус сдала отрицательный тест на COVID-19
"Трэшачок позади". Асмус сдала отрицательный тест на COVID-19
  "Темно". Khayat презентовал видеоработу на лирическую композицию "Темно". Видео
  "Темно". Khayat презентовал видеоработу на лирическую композицию "Темно". Видео
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
Суд расторг брак Харламова и Асмус – Telegram-канал Mash
Суд расторг брак Харламова и Асмус – Telegram-канал Mash
  "Ангела". Хлывнюк оголился в новом клипе группы "Бумбокс". Видео
  "Ангела". Хлывнюк оголился в новом клипе группы "Бумбокс". Видео
Мошенники обнулили кредитный лимит на картах Оззи и Шэрон Осборн
Мошенники обнулили кредитный лимит на картах Оззи и Шэрон Осборн
"Богиня и ангелочек". Литвинова показала архивное фото с дочерью
"Богиня и ангелочек". Литвинова показала архивное фото с дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Подольская показала старшего и младшего сыновей и детскую комнату новорожденного
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
Повереннова обнародовала фото со звездой фильма "Москва слезам не верит" Алентовой, но актрису узнали не все
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
"Это же надо было найти жену – копию дочери". Жена Николаева удивила подписчиков сходством с его старшей дочерью
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
53-летний "танцующий миллионер" Вакки стал отцом
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
"Танцующий миллионер" Вакки станцевал в родильном отделении с беременной избранницей
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
Теперь с челкой. Джамала восхитила поклонников новой прической
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
"Бедные ребенкИ". Галкин показал их с Пугачевой детей перед выходом в школу
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
Жена Петросяна прокомментировала его госпитализацию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS