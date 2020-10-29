Государственные чиновники перешли к вражеской агрессии против "зеленой" энергетики – заявление инвесторов

Отраслевые ассоциации инвесторов в возобновляемые источники энергии написали письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в ответ на обвинения со стороны председателя Госналоговой службы.

Украинская власть перешла к преследованию и враждебной агрессии в адрес инвесторов в "зеленую" энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства. Об этом говорится в обращении отраслевых ассоциаций инвесторов в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю в ответ на обвинения со стороны председателя Госналоговой службы в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, производящими "зеленую" электроэнергию.

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что производители электроэнергии из энергии солнца избегают уплаты налога на прибыль, благодаря, в частности, применению ускоренной амортизации оборудования и курсовым убыткам.

"У вас большой тариф? – Большой. Вы проинвестировали? – Вопросов нет. Но где налог на прибыль? "Забыли" через ускоренную амортизацию, институты совместного инвестирования и строительства", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

28 октября в ответ на эти слова профильные ассоциации опубликовали свое обращение.

"Вместо организованных действий правительства, направленных на стабилизацию ситуации и имплементацию положений закона Украины №810-IX и меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине, заключенного 10 июня 2020 между органами государственной власти и отраслевыми ассоциациями, мы сталкиваемся с враждебными заявлениями высших должностных лиц в адрес нашего сектора", – отмечается в обращении.

Авторы напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году заплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд налогов из которых 6,17 млрд грн налога на прибыль и 11,68 млрд грн НДС. Они отметили, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго", и в три раза больше уплаченных тепловыми электростанциями.

Кроме того, подписанты обратили внимание, что инвестиции в большинство проектов "зеленой" энергетики окупятся только после 2025 года. Таким образом, утверждение председателя ГНС относительно того, что производители электроэнергии из ВИЭ уже полностью вернули свои инвестиции, не соответствует действительности.

"Большинство установленных мощностей по производству электрической энергии из ВИЭ в Украине было построено в период с 2018-го по 2020 годы. Принимая во внимание то, что в среднем срок окупаемости проектов ВИЭ составляет пять – семь лет, большинство инвесторов вернут свои вложения только после 2025 года, а если учесть сокращение размера "зеленого" тарифа, то период окупаемости может значительно увеличиться", – отмечается в обращении.

В ассоциациях ВИЭ расценили заявления председателя ГНС как преследование инвесторов в развитие "зеленой" генерации и призвали главу правительства вмешаться в ситуацию.

"Считаем, что такие заявления и любые потенциальные действия против инвесторов и производителей электрической энергии из ВИЭ, как украинских, так и международных, следует трактовать как преследование отрасли, которая, к слову, входит в топ-три секторов украинской экономики по показателю привлечения прямых иностранных инвестиций", – отмечается в обращении.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 43%, за 10 дней октября – 6,8%.

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.