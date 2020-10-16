Из-за долгов перед иностранными инвесторами Украина срывает соглашение с ЕС – Центр Разумкова

В случае непогашения задолженности перед иностранными инвесторами в отрасль возобновляемой энергетики Украина не сможет рассчитывать на международную финансовую помощь, гранты и инвестиции со стороны международных финансовых учреждений для развития "зеленой" генерации, отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Владимир Омельченко: Если так дальше будет продолжаться и фактически государство будет игнорировать предложенные меры, то общая сумма задолженности к концу года составит 32,5 млрд грн Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

Задолженность перед инвесторами, которые вложили средства в развитие "зеленой" энергетики Украины, ставит под угрозу выполнение государством соглашения с ЕС и закрывает возможность получения финансовой помощи стране от международных финансовых учреждений. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко 15 октября на презентации исследования "Задолженность в секторе ВИЭ [возобновляемых источников энергии]: пути выхода из кризиса неплатежей", трансляцию Центр Разумкова вел на своей странице в Facebook.

Эксперт отметил, что несмотря на принятие закона №810-IX, которым предусмотрены полные расчеты по "зеленому" тарифу и погашение задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии, государство не выполняет свои обязательства.

"В сентябре в целом расчеты перед "зеленой" генерацией составили лишь 27%. То есть, несмотря на определенные позитивные сдвиги, долговая ситуация остается абсолютно неприемлемой. И по нашим расчетам, если так дальше будет продолжаться и фактически государство будет игнорировать предложенные меры, то общая сумма задолженности к концу года составит 32,5 млрд грн", – рассказал Омельченко.

По его словам, такая ситуация может привести не только к коллапсу в отечественной энергоотрасли, но и будет иметь для Украины негативные политические последствия.

"Будут место политические последствия, в частности в части рисков срыва выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом и Парижского климатического соглашения, что максимально усложнит присоединения Украины к финансовой программе Европейского союза, связанной с Green Deal. Таким образом, будет происходить уход от евроинтеграционного вектора развития нашего государства, который закреплен в Конституции Украины", – пояснил Омельченко.

Эксперт добавил, что в случае непогашения задолженности перед иностранными инвесторами в отрасль ВИЭ Украина не сможет рассчитывать на международную финансовую помощь, гранты и инвестиции со стороны международных финансовых учреждений для развития "зеленой" генерации.

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 27%.