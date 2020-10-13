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Кризис на рынке электроэнергии необходимо решить выпуском ОВГЗ – Герус

Сегодняшний кризис на рынке электроэнергии носит исключительно финансовый характер и эту проблему необходимо решать как можно быстрее, заявил нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

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Андрей Герус: Я лично в закон заложил нормы про выпуск ОВГЗ для погашения долгов
Андрей Герус: Я лично в закон заложил нормы про выпуск ОВГЗ для погашения долгов
Фото: rbc.ua

Глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус поддерживает выпуск облигаций внутреннего государственного займа для погашения долгов на рынке электроэнергии, в том числе перед инвесторами в зеленую энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе. Об этом Герус сказал в интервью изданию LIGA.net.

"Я лично в закон заложил нормы про выпуск ОВГЗ для погашения долгов и компенсации части долга при необходимости из бюджета", – заявил Герус.

По его словам, сегодняшний кризис на рынке электроэнергии носит исключительно финансовый характер. При этом он подчеркнул, что данную проблему необходимо решать как можно быстрее.

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 27%.

Теги: энергетика, Укрэнерго, кризис, облигации, законопроект, Андрей Герус, Слуга народа, ОВГЗ, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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