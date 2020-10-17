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ДЕНЬГИ

Инвесторы готовятся подавать иски против Украины из-за долгового кризиса в секторе "зеленой" энергетики – Европейско-украинское энергоагентство

Директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк призвала украинские власти обеспечить выплаты задолженностей инвесторам по "зеленым" тарифам до конца 2020 года. В противном случае, по ее словам, инвесторы могут обратиться в арбитражные суды с исками к правительству.

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Проблема неплатежей в секторе восстановительной энергетики очень актуальна, подчеркнула Гуменюк
Проблема неплатежей в секторе восстановительной энергетики очень актуальна, подчеркнула Гуменюк
Фото: depositphotos.com

В секторе восстановительной энергетики сложился долговой кризис, без урегулирования которого механизм проведения "зеленых" аукционов не сможет функционировать, заявили участники презентации аналитического исследования "Задолженность в секторе ВИЭ: пути выхода из кризиса неплатежей", которая прошла в Центре Разумкова 15 октября. Трансляция велась на странице центра в Facebook. 

"Проблема неплатежей очень актуальна. Предложенные вами разные механизмы по привлечению из государственного бюджета, по повышению или удержанию цены на передачу, тарифа на передачу оператора систем передачи, по выпуску облигаций внутреннего государственного займа, – это все очень важные инструменты", – сказала директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк, обращаясь к участникам презентации. 

Она призвала правительство Украины, Министерство энергетики, профильные комитеты Верховной Рады еще раз рассмотреть эти механизмы и активно включаться в работу, чтобы до конца 2020 года были выполнены те обязательства, которые взяла на себя Украина. 

"В противном случае, к сожалению, хочу подтвердить тот факт, что как негативное последствие невыполнения всех этих обязательств действительно я наблюдаю, как наши члены ассоциации, компании, инвесторы готовятся к арбитражным искам. Это, конечно, самый нежелательный вариант для всех – как для самих инвесторов, так и для правительства Украины и вообще для государства. Будем надеяться, что совместными усилиями, с привлечением профильных экспертов и всех участников рынка мы сможем найти компромиссное решение, чтобы преодолеть сложившийся кризис", – сказала Гуменюк.

https://www.facebook.com/therazumkov/videos/852054035536108/

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 43%, за 10 дней октября – 6,8%. 

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики. 

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус говорил, что кризис носит исключительно финансовый характер и проблему нужно решать как можно быстрее.  

Теги: Украина, энергетика, правительство, меморандум, тарифы, кризис, Министерство энергетики, электроэнергия, облигации, долги, законопроект, выплаты, Андрей Герус, ОВГЗ, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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