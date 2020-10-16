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ДЕНЬГИ

Достижение необходимых показателей по RAB-тарифам возможно только при бесприбыльной работе длительное время – глава "Винницаоблэнерго"

Генеральный директор АО "Винницаоблэнерго" Андрей Полищук сообщил, что его компания подала заявку на получение RAB-тарифов, но интересы собственников при утверждении методики не были учтены.

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В случае с "Винницаоблэнерго" собственники смогут получать какую-то часть прибыли начиная только примерно с 2028 года, отметил Полищук
В случае с "Винницаоблэнерго" собственники смогут получать какую-то часть прибыли начиная только примерно с 2028 года, отметил Полищук
Фото: depositphotos.com

Энергокомпании смогут обеспечить достижение заложенных в методике стимулирующего тарифообразования показателей, в том числе и сокращения продолжительности перерывов в электроснабжении (SAIDI), только если долгое время будут работать без прибыли, заявил генеральный директор АО "Винницаоблэнерго" Андрей Полищук. Об этом он сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в ходе Energy Talk Show Electricity Market, организованном Energy Club в четверг, 15 октября.

"Да, мы готовы, мы подали заявку на получение RAB-тарифов. Эта ставка может нас устраивать или не устраивать, но она уже принята. Конечно, необходимо больше средств, чтобы достичь заложенных в методологии показателей. В нашем случае собственники смогут получать какую-то часть прибыли начиная только примерно с 2028 года, – отметил он. – Правильно это или нет? Наверное, неправильно. Интересы собственников не учтены при утверждении методики".

Он считает, что утвержденная ставка на старую базу активов очень низкая.

"Это на новую базу 16,74% доходность, но ее же откуда-то надо взять? А на старую – очень низкая ставка", – рассказал он.

По подсчетам компании Deloitte, необходимый объем инвестиций в модернизацию составляет 14,5 млрд грн на 13 лет, напомнил руководитель "Винницаоблэнерго" и добавил, что внедрение RAB-тарифов – крайне необходимая мера, без нее Украина просто "похоронит" электросети, построенные еще в советские времена. "Винницаоблэнерго" ищет инвесторов, которые могли бы вложить деньги в это направление, сообщил Полищук.

Требование регулятора использовать при модернизации украинской продукции может привести к дефициту или отсутствию необходимого оборудования, предупредил он, так как мощности украинских предприятий недостаточно, также некоторые виды оборудования они могут не производить вообще.  

По данным Deloitte, в этом случае собственники компании начнут получать первую прибыль не ранее 2028 года, пишет "Интерфакс-Украина".

"Чтобы достичь показателей, акционеры должны согласиться на 100-процентное реинвестирование прибыли на длительное время, в первые три года точно может быть только реинвестиция. При этом всегда существует риск, что, например, ставка может быть снижена, а штрафы могут быть завышены", – отмечает агентство.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на заседании 26 августа 2020 года утвердила новую методику стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения (RAB-регулирование).

"Утвержденная методика предусматривает ставку доходности 16,74% на новую базу активов и ставку доходности 3% на старую базу активов. 50% средств, которые являются доходами на старую базу активов, обязательно должны быть реинвестированы в модернизацию сетей операторов систем распределения", – отметили в НКРЭКУ.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов. Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель, и стимулирование эффективности расходов распределительных и поставляющих компаний.

Нацкомиссия по энергетике рассматривала возможность перехода на такое тарифообразование с 2012 года.

Теги: инвестиции, энергетика, доходы, тарифы, НКРЭКУ, инфраструктура, расходы, RAB-тариф
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