Тарасюк не проходил проверку перед назначением в НКРЭКУ – Минюст

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк в 2019 году не проходил специальную проверку перед назначением в комиссию. Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец со ссылкой на ответ Министерства юстиции.
"В Минюсте официально подтвердили, что глава независимого регулятора Валерий Тарасюк в 2019 году не проходил специальную проверку перед назначением на должность члена НКРЭКУ. Данные о наличии у него корпоративных прав, в том числе владение кипрским офшором Deelack Investments Limited, не проверялись", – написал Волынец.
Он напомнил, что сейчас Нацагентство по вопросам противодействия коррупции проводит антикоррупционную проверку Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с энергокомпанией его родного брата.
"Ситуация относительно деятельности семейного энергетического бизнеса родного брата Тарасюка пока исследуется НАПК. 12 октября Окружной административный суд Киева зарегистрировал мой иск к Кабинету Министров с требованием уволить руководителя НКРЭКУ из-за обнаруженных в его действиях грубых нарушениях действующего украинского законодательства", – сообщил Волынец.
Он подчеркнул, что Тарасюк несет персональную ответственность за кризис на рынке электроэнергии и угля.
"Тарасюк несет персональную ответственность за крупнейший за годы независимости энергетический кризис, из-за которого шахты и горняки в течение четырех месяцев находились без работы – в вынужденном простое", – добавил Волынец.
7 октября Волынец сообщил в Facebook, что НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка по обращению временной следственной комиссии из-за обнаруженных комиссией бизнес-интересов его брата в энергетике.
Впервые о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ в энергетике 10 сентября сообщил в Facebook бывший заместитель председателя комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции, экс-нардеп Борислав Береза.
В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании "Эф энд Эм Украина", а на ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована, писал "Главком". СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Тарасюк на него не явился.
14 сентября Волынец сообщил в Facebook, что официально обратился к НАПК для проверки фактов нарушения Тарасюком антикоррупционного законодательства и требований закона "Об НКРЭКУ". Также нардеп обратился в Кабинет Министров с требованием прекратить полномочия Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов, сообщало издание.
Другой нардеп от "Батьківщини" Валентин Наливайченко со ссылкой на данные ВСК сообщил о регулярных визитах Тарасюка в Россию. Нардеп заявил о как минимум четырех случаях вероятного посещения столицы России, один из которых – прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва.
После публикации этой информации председатель НКРЭКУ на своей странице в Facebook объяснил один из визитов переговорами с "Газпромом", но заявил, что для этого был в Минске и Берлине, о поездках в РФ в 2016–2018 годах Тарасюк ничего не написал.