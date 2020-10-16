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Тарасюк не проходил проверку перед назначением в НКРЭКУ – Минюст

В Минюсте официально подтвердили, что глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в 2019 году не проходил специальную проверку перед назначением на должность члена комиссии, сообщил нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец.

Волынец заявил, что Тарасюк (на фото) несет персональную ответственность за крупнейший за годы независимости энергетический кризис
Волынец заявил, что Тарасюк (на фото) несет персональную ответственность за крупнейший за годы независимости энергетический кризис
Скриншот: svoboda.ictv.uа

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк в 2019 году не проходил специальную проверку перед назначением в комиссию. Об этом сообщил на своей странице в Facebook нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец со ссылкой на ответ Министерства юстиции.

"В Минюсте официально подтвердили, что глава независимого регулятора Валерий Тарасюк в 2019 году не проходил специальную проверку перед назначением на должность члена НКРЭКУ. Данные о наличии у него корпоративных прав, в том числе владение кипрским офшором Deelack Investments Limited, не проверялись", – написал Волынец.

Он напомнил, что сейчас Нацагентство по вопросам противодействия коррупции проводит антикоррупционную проверку Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с энергокомпанией его родного брата.

"Ситуация относительно деятельности семейного энергетического бизнеса родного брата Тарасюка пока исследуется НАПК. 12 октября Окружной административный суд Киева зарегистрировал мой иск к Кабинету Министров с требованием уволить руководителя НКРЭКУ из-за обнаруженных в его действиях грубых нарушениях действующего украинского законодательства", – сообщил Волынец.

Он подчеркнул, что Тарасюк несет персональную ответственность за кризис на рынке электроэнергии и угля.

"Тарасюк несет персональную ответственность за крупнейший за годы независимости энергетический кризис, из-за которого шахты и горняки в течение четырех месяцев находились без работы – в вынужденном простое", – добавил Волынец.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/710809439528302

7 октября Волынец сообщил в Facebook, что НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка по обращению временной следственной комиссии из-за обнаруженных комиссией бизнес-интересов его брата в энергетике.

Впервые о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ в энергетике 10 сентября сообщил в Facebook бывший заместитель председателя комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции, экс-нардеп Борислав Береза.

В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании "Эф энд Эм Украина", а на ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована, писал "Главком". СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Тарасюк на него не явился.

14 сентября Волынец сообщил в Facebook, что официально обратился к НАПК для проверки фактов нарушения Тарасюком антикоррупционного законодательства и требований закона "Об НКРЭКУ". Также нардеп обратился в Кабинет Министров с требованием прекратить полномочия Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов, сообщало издание.

Другой нардеп от "Батьківщини" Валентин Наливайченко со ссылкой на данные ВСК сообщил о регулярных визитах Тарасюка в Россию. Нардеп заявил о как минимум четырех случаях вероятного посещения столицы России, один из которых – прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва.

После публикации этой информации председатель НКРЭКУ на своей странице в Facebook объяснил один из визитов переговорами с "Газпромом", но заявил, что для этого был в Минске и Берлине, о поездках в РФ в 2016–2018 годах Тарасюк ничего не написал.

Теги: Кабинет Министров, Михаил Волынец, электроэнергия, НКРЭКУ, Минюст, Валерий Тарасюк
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