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СБУ проверит регулярные визиты председателя НКРЭКУ Тарасюка в Россию – Наливайченко

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк после обнародования фактов о его поездках в Россию начал противодействовать расследованию временной следственной комиссии ВР, заявил народный депутат от "Батьківщини" и бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко.

Валентин Наливайченко: ВСК продолжает исследовать деятельность НКРЭКУ и ее председателя, о дальнейших результатах расследования обязательно буду информировать
Валентин Наливайченко: ВСК продолжает исследовать деятельность НКРЭКУ и ее председателя, о дальнейших результатах расследования обязательно буду информировать
Фото: Валентин Наливайченко / Facebook

Народный депутат от "Батьківщини" и бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко инициировал проверку Службой безопасности Украины целей и обстоятельств регулярных поездок главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерия Тарасюка в Россию после начала вооруженной агрессии против Украины. Об этом он сообщил на своей странице Facebook и опубликовал копию обращения к руководству спецслужбы.

"Посещение должностными лицами, имеющими доступ к государственной тайне, в страну-агрессора недопустимы. И все факты таких поездок должны быть тщательно изучены и проверены", – заявил депутат.

В обращении он попросил СБУ проверить цель поездок, установить круг лиц, с которыми встречался Тарасюк во время этих поездок, и проверить, какие именно вопросы он обсуждал в стране-агрессоре.

"Факты регулярных поездок Тарасюка в Россию обнаружила временная следственная комиссия парламента, которая исследует причины возникновения кризиса в энергетике. Первые разоблаченные ВСК факты нарушений, в том числе коррупционных злоупотреблений, вызвали бурную реакцию и противодействие со стороны руководства НКРЭКУ. Однако ВСК продолжает исследовать деятельность НКРЭКУ и ее председателя, о дальнейших результатах расследования обязательно буду информировать", – подытожил Наливайченко.

https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/2964474137121910

7 октября нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец сообщил в Facebook, что НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка по обращению временной следственной комиссии из-за обнаруженных комиссией бизнес-интересов его брата в энергетике.

Впервые о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ в энергетике 10 сентября сообщил в Facebook бывший заместитель председателя комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции, экс-нардеп Борислав Береза.

В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании "Эф энд Эм Украина", а на ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована, писал "Главком". СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Тарасюк на него не явился.

14 сентября Волынец сообщил в Facebook, что официально обратился к НАПК для проверки фактов нарушения Тарасюком антикоррупционного законодательства и требований закона "Об НКРЭКУ". Также нардеп обратился в Кабинет Министров с требованием прекратить полномочия Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов, сообщало издание.

Наливайченко со ссылкой на данные ВСК сообщил о регулярных визитах Тарасюка в Россию. Нардеп заявил о как минимум четырех случаях вероятного посещения столицы России, один из которых – прямым железнодорожным сообщением Киев – Москва.

После публикации этой информации председатель НКРЭКУ на своей странице в Facebook объяснил один из визитов переговорами с "Газпромом", но заявил, что для этого был в Минске и Берлине, о поездках в РФ в 2016–2018 годах Тарасюк ничего не написал.

Теги: СБУ, коррупция, Валентин Наливайченко, НКРЭКУ, временная следственная комиссия, Валерий Тарасюк
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