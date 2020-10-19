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ПОЛИТИКА

Выпуск государственных облигаций для погашения долгов "зеленой" энергетике вернет веру инвесторов в Украину – Кушнирук

Иски от производителей "зеленой" электроэнергии и сумма задолженности государства перед ними сделают инвестиционную привлекательность Украины отрицательной, заявил экономист Борис Кушнирук.

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Борис Кушнирук: В Раде есть законопроект №4151, которым предлагается внести изменения в госбюджет этого года и предоставить Минфину право выпустить ОВГЗ
Борис Кушнирук: В Раде есть законопроект №4151, которым предлагается внести изменения в госбюджет этого года и предоставить Минфину право выпустить ОВГЗ
Фото: dengi.ua

Погашение долгов перед инвесторами в проекты "зеленой" энергетики за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) позволит Украине выполнить свои обязательства и восстановить доверие инвесторов, пишет экономист Борис Кушнирук в блоге на сайте LIGA.net.

Экономист напомнил, что по состоянию на 1 августа задолженность перед производителями электроэнергии из альтернативных источников составляла 22,4 млрд грн. Инвесторы согласились на снижение "зеленого" тарифа, а государство обязалось погасить задолженность перед ними, и соответствующий закон вступил в силу с 1 августа. Однако на данный момент государство своих обязательств не выполняет, из-за чего инвесторы вынуждены подавать судебные иски, отметил он.

"Судя по сумме задолженности и имеющимся искам, игнорировать проблему не удастся. Наличие исков и огласка по поводу невыполнения государством своих обязательств в сверхбольших объемах обвалит инвестпривлекательность Украины в отрицательную плоскость", – написал экономист.

Эксперт добавил, что и ранее уже утверждал: без инвестиций заметного роста экономики ждать наивно, а в нынешних условиях нехватка инвестиций углубит падение экономики.

"В Раде есть законопроект №4151, которым предлагается внести изменения в госбюджет этого года и предоставить Минфину право выпустить ОВГЗ, средства от размещения которых поступят в ГП "Гарантированный покупатель" и будут направлены на погашение задолженности за произведенную электроэнергию из ВИЭ. Считаю, его целесообразно поддержать", – отметил Кушнирук.

По его мнению, применение механизма выпуска ОВГЗ для погашения задолженности "зеленой" генерации позволит Украине выполнить обязательства перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и продемонстрировать иностранным инвесторам способность решать проблемы и вернуть их доверие к стране.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 43%, за 10 дней октября – 6,8%. 

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики. 

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус говорил, что кризис носит исключительно финансовый характер и проблему нужно решать как можно быстрее.  

Теги: инвестиции, экономика, энергетика, долги, законопроект, ОВГЗ, Борис Кушнирук, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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