Выпуск гособлигаций для погашения долгов перед иностранными инвесторами спасет экономику Украины – Центр Разумкова

Задолженность государства перед инвесторами в "зеленую" энергетику очень опасна и может привести к коллапсу в этой отрасли, устранить Украину от реализации программы European Green Deal и сделать экономику неконкурентоспособной, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Владимир Омельченко: Для того чтобы выполнить обязательства перед "зеленой" генерацией, необходимо, чтобы объем размещения был на сумму примерно 19,6 млрд грн в четвертом квартале Фото: radiosvoboda.org

Украина может сохранить иностранные инвестиции, выполнить свои обязательства перед инвесторами и сохранить стабильность в экономике, если погасит долги перед вложившими деньги в "зеленую" энергетику компаниями через выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Об этом он сказал 15 октября на презентации исследования "Задолженность в секторе ВИЭ [возобновляемых источников энергии]: пути выхода из кризиса неплатежей", трансляцию Центр Разумкова вел на своей странице в Facebook. Задолженность государства Омельченко считает серьезной проблемой.

"Я думаю, что это очень опасно и может привести к коллапсу вообще в области "зеленой" энергетики и устранить Украину от магистрального европейского пути реализации программы European Green Deal, что отбросит фактически наше государство на обочину цивилизационного развития и сделает экономику неконкурентоспособной, – отметил он. – Для того чтобы выполнить обязательства перед "зеленой" генерацией, необходимо, чтобы объем этого размещения [ОВГЗ] был на сумму примерно 19,6 миллиарда гривен в четвертом квартале. Для реализации этого механизма предлагается принятие законопроекта №4151, а также принятие решения Кабинета Министров о разрешении, дающем право Минфину выпускать облигации внутреннего государственного займа, после этого полученные средства должны поступить в компании "Укрэнерго" в виде субсидии, которая должна погасить свою задолженность перед "Гарантированным покупателем".

Эксперт добавил, что после этого "Гарантированный покупатель" сможет рассчитаться с долгами перед инвесторами в возобновляемую энергетику Украины, и подчеркнул, что никаких правовых или макроэкономических препятствий для этого решения не существует.

"Поскольку по состоянию на 1 октября этого года дефицит бюджета составлял всего около 80 миллиардов гривен. Это притом, что наше правительство с Международным валютным фондом договорились, что дефицит бюджета до конца года может составлять около 300 миллиардов гривен. Как мы видим, существует достаточно серьезный запас не только что касается дефицита государственного бюджета, но и запас по выпуску облигаций внутреннего государственного займа", – объяснил Омельченко.

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

После выпуска ОВГЗ деньги будут переданы в качестве субсидии НЭК "Укрэнерго", чтобы эта компания смогла погасить свой долг перед ГП "Гарантированный покупатель", а та – перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 27%.