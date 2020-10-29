Налоговый комитет Рады проталкивает финансовую дискриминацию предприятий "зеленой" энергетики – инвесторы

В Украинской ветроэнергетический ассоциации заявили, что в Раде готовят законопроект, который обяжет ГП "Гарантированный покупатель" сначала на 100% оплатить электроэнергию производителям из биомассы и биогаза, а потом – представителям всех остальных видов возобновляемой энергетики. Это введет дискриминацию на рынке и поделит отрасль, считают участники рынка.

Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявила, что эта норма должна быть немедленно исключена из законопроекта и снята с повестки дня налогового комитета Фото: depositphotos.com

Налоговый комитет Верховной Рады Украины хочет протолкнуть изменения в закон "О рынке электрической энергии", которые будут финансово дискриминировать различные предприятия "зеленой" энергетики Украины, об этом в Facebook сообщила Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА).

Как отмечается в заявлении, после заявлений и угроз председателя Государственной налоговой службы Украины в адрес компаний, производящих электроэнергию из возобновляемых источников энергии, сектор столкнулся с новым видом давления: стремлением ввести дискриминацию на рынке и поделить отрасль.

"Прямо сейчас в налоговом комитете ВРУ идет подготовка к принятию изменений в Налоговый кодекс Украины, необходимых для дальнейшего принятия государственного бюджета на 2021 год. Речь идет о законопроекте №4101-д, который, кроме налоговых норм, предусматривает внесение изменений в статью 65 закона Украины "О рынке электрической энергии", согласно которым ГП "Гарантированный покупатель" будет обязано осуществить 100-процентную оплату электроэнергии в приоритетном порядке: сначала – производителям из биомассы/биогаза, а потом – всем остальным видам ВИЭ-генерации. Согласование этой нормы планируется налоговым комитетом завтра, 30.10.2020", – отмечает ассоциация.

Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявила, что эта норма должна быть немедленно исключена из законопроекта и снята с повестки дня налогового комитета.

"Сегодня мы наблюдаем новый вид давления со стороны органов государственной власти на сектор ВИЭ. Теперь про отрасль не просто распространяются некорректные сообщения, но и планируется введение откровенной дискриминации по отношению к ветровой и солнечной энергетике из-за введения такой приоритетной процедуры выплат", – отмечает председатель правления УВЭА Андрей Конеченков.

По его словам, в целом после того, как производители электроэнергии из энергии солнца и ветра добровольно согласились на сокращение "зеленого" тарифа, в самом выгодном финансовом положении по всему рынке ВИЭ остались только производители из биомассы и биогаза.

"Это яркая иллюстрация того, как отрасль "зеленой" энергетики в очередной раз пытаются поссорить и разделить. Эта правка немедленно должна быть снята с повестки дня комитета", – подчеркнул Конеченков.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 43%, за 10 дней октября – 6,8%.

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.