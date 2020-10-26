НКРЭКУ должна не добивать украинский бизнес, а заняться махинациями на энергорынке – нардеп

Повышение тарифов на электроэнергию приведет к уничтожению бизнеса и обнищанию населения, которое в конечном счете заплатит за это из собственного кармана, покупая товары и услуги, заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

НКРЭКУ должна запретить махинации на энергорынке, а не уничтожать бизнес повышением тарифов на передачу электроэнергии. Об этом написал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

По словам депутата, проблемы задолженности на энергорынке регулятор должен решить путем остановки махинаций и коррупционных схем, а не очередным повышением тарифов на передачу электричества, что добьет бизнес и ударит по населению.

"Сначала НКРЭКУ открывает многочисленные дыры, чтобы трейдеры, имеющие в активах только стол и стул, зарабатывали миллиарды гривен на электроэнергии, которую производит государственный "Энергоатом". Покрывает коррупционные сделки по закупке тока "Укрзалізницею", о которых я сообщал еще осенью. Затем они драматически удивляются, а откуда такие долги у "Энергоатома" и оккупированного [бизнесменом Игорем] Коломойским "Центрэнерго", почему это не хватает денег на выплаты ветряным и солнечным станциям. А потом – переводят свои долги на плечи потребителей. Заметьте: трейдеры продолжают сидеть на своих стульях и зарабатывать миллиарды", – написал Гончаренко.

Он подчеркнул, повышение тарифов на электроэнергию приведет к уничтожению бизнеса и обнищанию населения, которое в конечном счете заплатит за это из собственного кармана, покупая товары и услуги.

"Бизнес, особенно малые предприятия, могут и не выдержать очередного роста тарифов. Они начнут закрываться и увольнять персонал. А цены на товары и услуги вырастут не только для бизнеса, но и для каждого украинца", – написал Гончаренко.

НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" состоялось с 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 54,6% – с 155,4 до 240,23 грн/МВт-ч.

Рост тарифов на передачу, диспетчерское управление и распределение электроэнергии станет дополнительным негативным фактором для потери конкурентоспособности промышленной продукции украинских производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках, заявили 9 июля в Федерации работодателей Украины.

Народный депутат от "Батьківщини", председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться, писал "Обозреватель".

Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский в комментарии "Главкому" отметил, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.

Нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер сообщила, что проблема задолженности на энергорынке будет решена без повышения тарифов на электроэнергию, писало издание "Сегодня". В частности путем принятия законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергии.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать, писало издание "Сегодня".