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ДТЭК раскритиковал НКРЭКУ за планы повысить тариф на передачу электроэнергии

Еще летом компания ДТЭК заявила, что инициатива правительства по повышению тарифа на передачу электроэнергии негативно повлияет на ситуацию в энергоотрасли и станет очередным ударом для промышленности, заявил гендиректор компании "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко.

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НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии на 30%
НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии на 30%
Фото: depositphotos.com

Инициатива Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, поднять тариф на передачу электроэнергии приведет к углублению кризиса в энергоотрасли. Об этом 23 октября написал гендиректор компании "Д.Трейдинг", которая входит в группу ДТЭК Рината Ахметова, Виталий Бутенко в колонке для "Экономической правды".

Он напомнил, что еще летом компания ДТЭК заявила, что не поддерживает инициативу правительства по повышению тарифа на передачу электроэнергии, и подчеркивала, что такое решение негативно повлияет на ситуацию в энергоотрасли и станет очередным ударом для промышленности.

"В июне 2020 года ДТЭК заявил о том, что не поддерживает инициативу правительства поднять тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. Позиция компании однозначна: повышение тарифа не только усугубит кризис в энергетической отрасли, но и значительно ухудшит ситуацию для промышленности", – написал Бутенко.

НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Предыдущее повышение тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" состоялось с 1 августа. Тогда НКРЭКУ повысила тариф на 54,6% – с 155,4 до 240,23 грн/МВт-ч.

Теги: энергетика, промышленность, Укрэнерго, ДТЭК, тарифы, электроэнергия, НКРЭКУ, Виталий Бутенко
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